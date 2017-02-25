 وظائف إدارية شاغرة في جامعة الأمير سطام بالخرج | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 28 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 25 فبراير 2017 ميلاديا

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وظائف إدارية شاغرة في جامعة الأمير سطام بالخرج

وظائف إدارية شاغرة في جامعة الأمير سطام بالخرج
المناطق _الخرج

تبدأ جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج، يوم غدٍ (الأحد)، في استقبال طلبات المتقدمين لشغل مجموعة من الوظائف الإدارية الشاغرة للمراتب العليا بالمرتبتين الحادية عشر والثانية عشر, في مقر الجامعة بمدينة السيح، عن طريق النقل أو النقل بالترقية لمن تتوفر لديهم المؤهلات العلمية والخبرات العملية.

ودعت الجامعة الراغبين ممن تتوفر لديهم متطلبات الوظائف التقدم عن طريق النظام الإلكتروني للتوظيف لعمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين بالجامعة عبر الرابط: http://jobs.psau.edu.sa، وتسجيل بياناتهم وإرفاق المستندات والوثائق المطلوبة.

وأشارت إلى أن استقبال الطلبات يستمر حتى يوم الخميس الموافق 3-6-1438هـ.

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