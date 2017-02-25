بسبب ابن ترامب ..الداخلية الألمانية تحظر الهواتف الذكية داخل كبائن الاقتراع

كشف تقرير صحفي في ألمانيا أن وزارة الداخلية تعتزم حظر الهواتف الذكية داخل كبائن الاقتراع لمنع التصوير.

وقالت مجلة “دير شبيجل” الألمانية استنادا إلى دوائر حكومية، إن من المنتظر إقرار اللائحة الخاصة بهذا الإجراء قبل الانتخابات البرلمانية في ايلول/سبتمبر المقبل.

ونقلت المجلة عن الدوائر الحكومية قولها إنه ينبغي التوضيح في قانون الانتخابات بأنه غير المسموح بالتصوير الفوتوغرافي او الفيديو وذلك”للمحافظة على سرية التصويت”.

وتتمثل خلفية هذا القرار، وفقا للتقرير، في حادثة وقعت في معركة الانتخابات الأمريكية عندما قام إريك نجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من داخل كابينة الاقتراع، بإرسال تغريدة تحمل صورة البطاقة الانتخابية ويظهر بها تصويته لأبيه.