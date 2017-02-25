المملكة والعراق يتفقان على تعيين سفير سعودي جديد ببغداد

أعلنت المملكة والعراق عن اتفاقهما على تعيين سفير جديد للسعودية في بغداد، على أن تتم تسميته قريبًا، بحسب بيان للخارجية العراقية، السبت (25 فبراير 2017).

واستقبل وزير الخارجية العراقي الدكتور إبراهيم الجعفري، اليوم، وزير الخارجية عادل الجبير والوفد المرافق له في مكتبه ببغداد؛ حيث جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين بغداد والرياض وسبل تعزيزها وبما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.

واستعرض الوزيران الجهود التي يبذلها العراقيون في حربهم ضد عصابات داعش الإرهابية والانتصارات الكبيرة المتحققة والتأكيد على أهمية التعاون والتنسيق لحلحلة المشاكل التي تعانيها عموم المنطقة.

ورحب الوزير العراقي بزيارة “الجبير”، خصوصا أنه أول وزير خارجية للمملكة يزور العراق بعد عام 2003، مؤكدًا أن العراق حريص على إقامة أفضل العلاقات مع المملكة وتفعيل المصالح المشتركة ومواجهة المخاطر المشتركة.

وكشف الجعفري عن أنه كلَّف وكيل وزارة الخارجية العراقية بزيارة المملكة قريبا لمتابعة المسائل الفنية الخاصة بتفعيل المباحثات بين بغداد والرياض وعلى الصعد كافة، مشيرا إلى أن العراق متمسك بالعلاقات مع دول الجوار كافة.

وأكد الجعفري أن سياسة العراق تقوم على الانفتاح مع بلدان العالم المختلفة، ولا يسمح بالتدخل في شؤونه الداخلية، ولا يتدخل في الشؤون الداخلية للدول، كما أنه لا يدخل في سياسة المحاور، موضحا أن قوة العراق بوحدة وتكاتف مكوناته كافة والعراقيون أثبتوا أنهم موحدون بوجه الإرهاب والحفاظ على وحدة بلدهم والجميع يسهم اليوم في مفاصل الدولة المختلفة.

ونوه إلى أن العراق يتطلع لفتح معبر جميمة في إطار تعزيز العلاقات وفتح آفاق التعاون المشترك وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثمار بين البلدين، بالإضافة لتسمية سفير جديد للمملكة وتسهيل إجراءات منح سمات الدخول الفيزا للعراقيين الراغبين بزيارة المملكة ومناقشة ملف تشغيل الخطوط الجوية المباشرة بين بغداد والرياض.

كان وزير الخارجية عادل الجبير وصل إلى العاصمة العراقية بغداد، وهي المرة الأولى التي يذهب فيها الجبير إلى العراق منذ توليه منصبه الحالي، في زيارة مفاجئة لم يُعلن عنها؛ حيث استهلها بلقاء رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي.