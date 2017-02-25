 أصالة الماضي امتداد للحاضر فعالية الجنادرية بمدارس التنوير بالرياض | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 28 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 25 فبراير 2017 ميلاديا

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أصالة الماضي امتداد للحاضر فعالية الجنادرية بمدارس التنوير بالرياض

أصالة الماضي امتداد للحاضر فعالية الجنادرية بمدارس التنوير بالرياض
المناطق _عادل الزهراني

نظمت مدارس التنوير الأهلية للبنات ( القسم الابتدائي ) التابعة لمكتب النهضة بشرق الرياض برنامج الجنادرية تحت شعار ( أصالة الماضي امتداد للحاضر ) بحضور قائدة المدرسة الأستاذة عفاف العبدلي ومعلمات ومنسوبات المدرسة، وبمشاركة جميع الطالبات بهدف تعزيز روح الدين والمواطنة ، وتجديد البيعة والعهد لولاة أمرنا ، وإحياء تراث الآباء والأجداد والمحافظة عليه ، والتمسك بالأصالة والتراث وانقسم المعرض إلى عدة أركان : ركن منطقة نجد وركن المنطقة الغربية وركن المنطقة الشرقية وركن المنطقة الجنوبية وركن المنطقة الشمالية وأشتملت الأركان على آكلات شعبية تعبر عن أصالة تراث المملكة في مناطق ومحافظات المملكة وأدوات الزينة للنساء قديمًا وعروضًا مرئيّة وألعاب وأناشيد وتوزيعات شعبية وتضمنت  كذلك زفة العروس وزفة الحناء وعدد من البرامج الثقافية والعلمية .

الجدير بالذكر أن مدارس التنوير الأهلية للبنات دأبت على المشاركة في أوجه الأنشطة والبرامج والمسابقات والمناسبات كافة التي تقيمها الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض وتسعى لتفعيل تلك الأنشطة بين طالبات المدرسة وتغرس حب المشاركة فيها.

وفي نهاية البرنامج عبرت قائدة المدرسة الأستاذة عفاف العبدلي عن شكرها وتقديرها لجميع منسوبات المدرسة على التنفيذ المميز للبرنامج، وقالت: “المدرسة حريصة كل الحرص على التنفيذ المميز للبرنامج، من أجل ربط الطالبات بتراث الآباء والأجداد، فالأمة التي لا تراث لها لن يكون لها مجد، وكذلك أشكر جميع الطالبات على مشاركتهن وتفاعلهن الرائع مع البرنامج.

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