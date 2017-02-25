 بالفيديو..دورية تابعة الاحتلال الإيراني للأحواز تطلق النار على مواطن أحوازي وتمنع إسعافه | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 28 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 25 فبراير 2017 ميلاديا

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بالفيديو..دورية تابعة الاحتلال الإيراني للأحواز تطلق النار على مواطن أحوازي وتمنع إسعافه

المناطق _الأحواز

تداول ناشطون أحوازيون على مواقع التواصل الاجتماعي  مقطعا مصورا يظهر فيه مواطن أحوازي هو طريح على الأرض بعد إصابة بطلق ناري من قبل سلطات الاحتلال الإيراني الذي يحتل دولة الاحواز العربية في حي “الزعفرانية” غربي الأحواز العاصمة اليوم السبت “25 فبراير”.

وقالت مصادر المكتب الإعلامي لـ”حركة النضال العربي لتحرير الأحواز” –أحوازنا- إن دورية تابعة لسلطات الاحتلال أطلقت النار بدم بارد على شاب أحوازي وإصابته في رجله اليمنى بعد ما رفض الأوامر الصادرة من عناصر الدورية بتفتيشه بدنيا.

ويظهر في الفيديو الشاب الأحوازي وهو ملطخ بالدماء وفاقد للوعي وسط تجمع عدد من المواطنين الغاضبين حوله، كما يظهر في المقطع المصور وجود سيارة تابعة لسلطات الاحتلال الإيراني.

وأكدت مصادر أحوازنا أن قوات الاحتلال امتنعت عن إسعاف الشاب الأحوازي المصاب وتركته ينزف حتى تدخل بعض المواطنين في حي “الزعفرانية” ونقلوه إلى أحد مستشفيات مدينة الأحواز العاصمة.

ويعد هذا الحادث الثالث من نوعه خلال شهر فبراير بعد مقتل شاب أحوازي في مدينة “الفلاحية” يوم “9 فبراير” الجاري بعد إطلاق نار عشوائي من قبل قوات الاحتلال وجرح مواطن آخر في مدينة “السوس” يوم “22 فبراير” الجاري على يد عناصر مخابرات الاحتلال.

ويرى مراقبون أن قوات الاحتلال تنتهج أسلوبا همجيا في التعامل مع الأحوازيين بعد تصاعد جذوة الوعي القومي والوطني الرافض لوجود الاحتلال غير الشرعي.

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