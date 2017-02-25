 ضمن برامج الدور الإيوائية شامل الذكور بالرياض يستقبل وفدا من دار التوجيه الاجتماعي | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 28 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 25 فبراير 2017 ميلاديا

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ضمن برامج الدور الإيوائية شامل الذكور بالرياض يستقبل وفدا من دار التوجيه الاجتماعي

ضمن برامج الدور الإيوائية شامل الذكور بالرياض يستقبل وفدا من دار التوجيه الاجتماعي
المناطق _الرياض

استضاف مركز التأهيل الشامل للذكور بالرياض وفدا من دار التوجيه الاجتماعي ضم إداريين وأخصائيين وعدد من الأبناء .

وتأتي هذه الزيارة ضمن البرامج والأنشطة الاجتماعية لدار التوجيه المشتملة على زيارات للدور والمراكز الإيوائية التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض لتبادل الخبرات ، ولإطلاع أبناء الدار على الخدمات المقدمة للمشمولين بالرعاية .

وتجول الوفد خلال زيارتهم في جميع أقسام المركز الإدارية والاجتماعية والطبية ، شملت وحدة العناية ، وصالة العلاج الطبيعي ، وصالة العلاج بالعمل واطلعوا على مايُقدم لذوي الاعاقه من خدمات ورعايه .

كما زاروا صالة العروض المرئية وصالة الألعاب الرياضية ، وشاركوا مع نزلاء المركز في برنامج ترفيهي تخلله ممارسة بعض الألعاب والهوايات المختلفة وسط سعادة غامرة من الجميع .

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