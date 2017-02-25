 فريق سعودي يؤسس منصة لتعليم 13 مليون طفل لاجىء | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 28 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 25 فبراير 2017 ميلاديا

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فريق سعودي يؤسس منصة لتعليم 13 مليون طفل لاجىء

فريق سعودي يؤسس منصة لتعليم 13 مليون طفل لاجىء
المناطق _وكالات

أسس فريق سعودي متخصص في التعليم والتدريب التقني , أول منصة تعليمية تستهدف الأطفال اللاجئين في عدد من الدول العربية وذلك عن طريق التعليم والتدريب والتثقيف عن بعد.

وأوضح قائد الفريق التقني المشرف على تأسيس وإدارة المنصة المهندس زهير أزهر أن الهدف من إقامة المنصة التي تأتي برعاية المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الكسو), هو تحقيق التنمية الإنسانية وفق استراتيجية، تعليمية، وتدريبية، طموحة تستهدف العالمين العربي والإسلامي , والعمل على إيجاد فرص تنموية جديدة من خلال تشجيع القطاع في عقد شراكات قادرة على النهوض بالأنشطة والمجالات التي تقدم بشكل احترافي.

وأفاد أنه أطلق على المنصة الجديدة ” منصة ألكسو التعليمية ” حيث سيتم إنتاج مواد تعليمية وإرشادية وتدريبية خاصة لتعليم الأطفال .

وأشار المهندس زهير إلى أن الفريق السعودي سيسهم في إنشاء وتجهيز أستديو رقمي لإنتاج المواد التعليمية التفاعلية والدروس العلمية بأساليب تربوية وبلغة تعليمية سهلة وذلك بمقر المنظمة في تونس.

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