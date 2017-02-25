 إدارة الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة تنفذ حملات تفتيشية على شركات المصاعد | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 28 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 25 فبراير 2017 ميلاديا

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إدارة الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة تنفذ حملات تفتيشية على شركات المصاعد

إدارة الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة تنفذ حملات تفتيشية على شركات المصاعد
المناطق _مكة المكرمة

أنهت الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة حملتها الثالثة والتي تركزت على الكشف على مؤسسات وشركات المصاعد بما في ذلك المشاريع الريادية بمشاركة فاعلة من وزارة التجارة والاستثمار ومهندسين مختصين في مجال المصاعد .
حيث تم الوقوف على 41 مؤسسة وشركة مختصة بتوريد وتركيب وصيانة للمصاعد جرى إغلاق(4) مؤسسات وتم ضبط مخالفات بحق(14) مؤسسة في حين تم أخذ تحرير(23) تعهد لتصحيح بعض الملاحظات المرصودة .
وأوضح مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة العقيد علي بن خضران المنتشري أن الهدف من تنفيذ هذه الحملات الوقوف والمتابعة لأداء شركات ومؤسسات المصاعد لتحسين الخدمات المقدمة منها ورفع جانب السلامة العامة بها وتدابيرها الوقائية حفاظا على سلامة الأرواح.

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