 تحفيز الاستثمار السياحي والية لتسويق المواقع التراثية وتطويرها في جبة | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 28 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 25 فبراير 2017 ميلاديا

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تحفيز الاستثمار السياحي والية لتسويق المواقع التراثية وتطويرها في جبة

تحفيز الاستثمار السياحي والية لتسويق المواقع التراثية وتطويرها في جبة
المناطق _حائل

بحثت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في منطقة حائل مع لجنة التنمية السياحية في مدينة جبة 100 كيلومترا شمالي حائل آليات جديدة  للاستثمار في المدينة التي تعد البوابة الشمالية لمنطقة حائل أضافة لإيجاد الية لتسويق المواقع التراثية وتطويرها في المدينة وتطوير المهرجانات والفعاليات الجديدة التي تخدم المدينة.

وأكد الاجتماع الموسع الذي عقده المهندس فيصل المدني المدير العام لفرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في منطقة حائل خلال زيارته لمدينة جبة مع  رئيس واعضاء مجلس التنمية السياحية في مدينة جبة على ضرورة تفعيل الدور السياحي لمدينة جبة واستثمارها الاستثمار الامثل خاصة والمدينة تأتي كأحد مواقع التراث العالمي ومن مواقع الرسوم الصخرية لدى منظمة اليونسكو.

واشتملت زيارة المهندس فيصل المدني المدير العام لفرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في منطقة حائل على زيارة المزرعة التراثية والتي يقدر عمرها بأكثر من 120سنة والمركز الحضاري في مدينة جبة ومدرسة طارق بن زياد الابتدائية و‏ متحف تحت الإنشاء ومتحف قصر النايف الاثري و مركز الزوار ‏ والاطلاع على المواقع الاثرية في مدينة جبه.

‏ وقال المهندس فيصل المدني المدير العام لفرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في منطقة حائل ان الزيارات المتتالية لعدد من محافظات ومدن والمواقع الأثرية في المنطقة تاتي لتفعيلها وتلمس مواطن الضعف ومعالجتها وتحويلها لمواطن قوة وتحفيز التنمية السياحية فيها وفقا لتوجيهات صاحب السمو الملكي امير المنطقة وصاحب السمو الملكي رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وصاحب السمو الملكي نائب امير المنطقة.

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