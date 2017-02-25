 مجلس إدارة “الطيران المدني” يوافق على تحويل مطار الملك فهد الدولي إلى “شركة” | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 28 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 25 فبراير 2017 ميلاديا

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مجلس إدارة “الطيران المدني” يوافق على تحويل مطار الملك فهد الدولي إلى “شركة”

مجلس إدارة “الطيران المدني” يوافق على تحويل مطار الملك فهد الدولي إلى “شركة”
واس - الرياض

رفع مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني أسمى آيات الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي العهد وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله – بمناسبة صدور موافقة مجلس الوزراء على البرنامج التنفيذي لتخصيص الوحدات الاستثمارية بالهيئة العامة للطيران المدني ومشاريع الشراكة مع القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال الاجتماع العشرين لمجلس إدارة الهيئة برئاسة معالي وزير النقل الأستاذ سليمان بن عبدالله الحمدان في مقر الهيئة الرئيس بمدينة الرياض.
وقد وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران على تحويل مطار الملك فهد الدولي إلى “شركة” إضافة إلى إقرار اللائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء.
كما ناقش الاجتماع عدداً من القضايا التي تهم الهيئة العامة للطيران المدني وقطاع الطيران المدني في المملكة.
واطلع المجلس على تقرير عن برنامج خصخصة الوحدات الاستثمارية بالطيران المدني والإنجازات التي تحققت في هذا المشروع، كما أقر القوائم المالية لقطاع خدمات الملاحة الجوية للعام 2015، والقوائم المالية لمطار الملك خالد الدولي للعامين 2013 و 2014م.
كما اطلع المجلس على تقرير عن الخطة الاستراتيجية، وعرض عن ميزانية الهيئة للعام المالي 1438 / 1439 هـ، إضافة إلى تقرير عن أهم المشاريع التطويرية للمطارات الدولية والداخلية.

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