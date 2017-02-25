بدء الدوام الصيفي في مدارس التعليم العام في الخرج غداً

تبدأ إدارة التعليم بمحافظة الخرج غداً الأحد تطبيق الدوام الصيفي في جميع مدارس التعليم العام والتعليم الأهلي للبنين و البنات بقطاعي التعليم في السيح والدلم.

وأكد مدير عام تعليم الخرج الدكتور عبدالرحمن العبدالجبار على قائدي المدارس ورياض الأطفال ، باعتماد الدوام الصيفي خلال الفترة المحددة ، على أن يكون موعد الاصطفاف الصباحي في تمام الساعة 6.45 ، وبدء الحصة الأولى عند الساعة 7.00 ، حاثاً أولياء أمور الطلاب والطالبات إلى الحرص على توجيه أبنائهم للألتزام بالمواعيد المحددة لما فيه مصلحة العملية التعليمية والتربوية.