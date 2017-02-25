 بدء الدوام الصيفي في مدارس التعليم العام في الخرج غداً | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 28 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 25 فبراير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

بدء المرحلة الثانية من حملة (  شكرا جنودنا البواسل )   قائد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط يزور سراً شمال سوريا بدء الدوام الصيفي في مدارس التعليم العام في الخرج غداً مجلس إدارة “الطيران المدني” يوافق على تحويل مطار الملك فهد الدولي إلى “شركة” التعليم تطلق 4 معارض للكتاب في الرياض وجده والدمام وتبوك تفاعلاً مع مشروع ” تحدي القراءة” تحفيز الاستثمار السياحي والية لتسويق المواقع التراثية وتطويرها في جبة دي ميستورا يحذر من “مخربين” لمحادثات السلام بعد هجوم حمص 1600 من منسوبي جامعة الملك فهد يشاركون في اليوم التطوعي التاسع وزراء ومسؤولون ضمن مجلس أمناء جائزة الفوزان لعمارة المساجد احتجاز عامل بسقوط جدار منزل بفيصلية حفر الباطن المعارضة السورية تطالب روسيا بالضغط على الأسد لإجراء مفاوضات مباشرة الجبير في العراق لوضع اللمسات الأخيرة لإنها المشروع الإيراني في المنطقة..”فيديو”

بدء الدوام الصيفي في مدارس التعليم العام في الخرج غداً

بدء الدوام الصيفي في مدارس التعليم العام في الخرج غداً
واس - الرياض

تبدأ إدارة التعليم بمحافظة الخرج غداً الأحد تطبيق الدوام الصيفي في جميع مدارس التعليم العام والتعليم الأهلي للبنين و البنات بقطاعي التعليم في السيح والدلم.

وأكد مدير عام تعليم الخرج الدكتور عبدالرحمن العبدالجبار على قائدي المدارس ورياض الأطفال ، باعتماد الدوام الصيفي خلال الفترة المحددة ، على أن يكون موعد الاصطفاف الصباحي في تمام الساعة 6.45 ، وبدء الحصة الأولى عند الساعة 7.00 ، حاثاً أولياء أمور الطلاب والطالبات إلى الحرص على توجيه أبنائهم للألتزام بالمواعيد المحددة لما فيه مصلحة العملية التعليمية والتربوية.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>