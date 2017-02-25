 قائد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط يزور سراً شمال سوريا | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 28 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 25 فبراير 2017 ميلاديا

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قائد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط يزور سراً شمال سوريا

قائد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط يزور سراً شمال سوريا
المناطق - وكالات

أعلن المتحدث باسم قوات سوريا الديموقراطية أن “قائد العمليات العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط الجنرال جوزف فوتيل قام، أمس الجمعة بزيارة سرية لشمال سوريا، حيث التقى مسؤولين في هذه القوات التي تقاتل تنظيم داعش الإرهابي”.

وهي المرة الأولى يقوم فيها مسؤول عسكري أمريكي بزيارة هذه المنطقة من سوريا منذ وصول الرئيس الحالي دونالد ترامب، إلى البيت الأبيض في العشرين من يناير(كانون الثاني) الماضي.

وتضم قوات سوريا الديموقراطية مقاتلين أكراداً وعرباً وتقاتل التنظيم الإرهابي، منذ نهاية العام 2015 في شمال سوريا، بدعم من قوات التحالف الدولي.

وشنت قوات سوريا الديموقراطية في السادس من نوفمبر(تشرين الثاني) الماضي هجوماً واسعاً بهدف استرداد مدينة الرقة من تنظيم داعش، إلا أن هذا الهجوم يتعثر منذ أسابيع عدة.

وأعلنت هذه القوات في نهاية يناير(كانون الثاني) الماضي أنها تلقت للمرة الأولى آليات مدرعة أمريكية.

وفي بيان نشر على الإنترنت، أعلن المتحدث باسم قوات سوريا الديموقراطية طلال سلو أن “الجنرال فوتيل زار مناطق تحت سيطرتنا وأجرى لقاء مع عدد من القادة العسكريين لقوات سوريا الديموقراطية وكانت النتائج إيجابية، تم فيها بحث تطورات حملة غضب الفرات ومسائل عسكرية مشتركة”، معتبراً أن “الزيارة تأكيد للدعم الأمريكي لقواتنا”.

وأوضح أن “فوتيل بحث زيادة التنسيق والدعم في عهد الرئيس دونالد ترامب. هناك وعود باستلام أسلحة ثقيلة في المراحل المقبلة”.

وأكد مصدر قيادي من قوات سوريا الديموقراطية أن “السيد فوتيل أكد على التزام قوات التحالف بحماية منبج من أي هجمات تركية أو مدعومة من تركيا في إطار التزاماتها السابقة بحماية المنطقة”.

وكان الجنرال فوتيل قام بزيارة مماثلة لسوريا في مايو(أيار) 2016 والتقى مسؤولين في قوات سوريا الديموقراطية، إضافةً إلى مستشارين عسكريين أمريكيين يعملون مع هذه القوات.

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