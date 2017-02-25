بدء المرحلة الثانية من حملة (  شكرا جنودنا البواسل )  

بتوجيهات من أمير منطقة مكة المكرمة ودعم ومتابعة من معالي الوزير / آل الشيخ .فرع الشؤون الإسلامية بمكة المكرمة تشارك المصلين بحملة (شكرا جنودنا البواسل ) عبر أكثر من مئة ألف رسالة كتابية للجنود المرابطين في الحد الجنوبي، حيث يواصل فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة تنفيذ المرحلة الثانية من حملة ( شكرا جنودنا البواسل ) المنبثقة من مشروع ( كيف نكون قدوة ) التي أطلقها سمو الأمير / خالد الفيصل – في فعاليات ملتقى مكة الثقافي والذي كان الفرع في مقدمة المشاركين في تنفيذها .

وقد أوضح المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ / علي بن سالم العبدلي – في تصريح صحفي ؛ في يوم الجمعة الموافق ( ٢٧ ) من هذا الشهر ، المرحلة الثانية لحملة شكرا جنودنا البواسل والتي إنطلقت اليوم من الجوامع الرئيسية بمنطقة مكة المكرمة ولمدة أسبوع ، وبدأت من جامع الراجحي بحي النسيم بمكة المكرمة ، وستتلوه جوامع أخرى وهي ( جامع نصير بالإسكان – وجامع بن باز بالششة – وجامع الملك عبدالعزيز بالمعابدة ) وتستهدف هذه الحملة جمع أكثر من ( عشرة آلاف ) رسالة من المصلين بالجوامع تحمل مشاعرهم الصادقة ودعائهم وتأييدهم للجنود المرابطين في الحد الجنوبي .

مشيراً إلى ان المرحلة الأولى شارك فيها منسوبي الفرع ودعاته وخطباءه لجنودنا على الحدود ، تشمل رسائل وتواقيع شكر ودعاء وثناء بالنصر لهم وتقديراً لما يقومون به ، وكذلك زيارة ميدانية للجنود المرابطين في الحد الجنوبي بمنطقة ( نجران ) والتي لاقت إستحسان الجميع .

وأبان العبدلي أن المرحله الثانية تأتي بتوجيهات من صاحب السمو الملكي الأمير / خالد الفيصل – مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الفرع ، لتوسيع حملة الرسائل والتواقيع لتشمل المصلين في الجوامع الكبيرة في المنطقة فتحاً لباب مشاركة المواطنين في دعم جنودنا المرابطين ، لافتاً إلى أن الفرع وبوقت مبكر وضع خطط تنفيذية للمرحلة الثانية ، تشمل الجوامع الرئيسية في المنطقة ، وذلك لتمكين الراغبين من رواد الجوامع كتابة رسائل التأييد والدعاء والشكر والثناء لجنودنا البواسل .

وأكد العبدلي أن الفرع سيقوم – بإذن الله – بوضع رسائل المصلين بعد طباعتها بسجل مميز في الهدايا التى قام الفرع بتجهيزها وتحتوي على ( مصحف مفسر جيب – وعبوتي ماء زمزم – وسواك مغلف – بغلاف يحمل شعار الحملة ) لإيصالها للجنود البواسل في الحد الجنوبي في مرحلة الحملة الثانية في منطقة جازان ، والتى وجها بها معالي وزير الشوون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ / صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ ، بعد إطلاعه على تقرير ونتائج المرحلة الأولى من الحملة بحمد الله تعالى .

يشار إلى أن حملة رسائل المصلين إنطلقت اليوم في جامع الراجحي بمكة المكرمة وعدد من جوامع العاصمة المقدسة ، وحظيت بإقبال كبير من المصلين الذين توافدوا لتسجيل رسائل مزجوها بمشاعرهم الصادقة ، وكلماتهم المقرونة بصادق الدعاء لهم بالنصر والتسديد والعودة إلى أوطانهم سالمين غانمين .

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وفي ختام – تصريحه – أعرب العبدلي عن شكره لصاحب السمو الملكي الأمير / خالد الفيصل – مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة على توجيهاته السديدة بتوسيع نطاق الحملة ، كما ازجى العبدلي شكره وتقديره لمعالي الوزير الشيخ / صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ – ( وزير الشوون الاسلامية والدعوة والإرشاد ) على دعمه لمبادرات الفرع ومنسوبيه ، والشكر موصول لمعالي نائبه لشوون المساجد والدعوة والإرشاد / الدكتور توفيق بن عبدالعزيز السديري – لمتابعته لمناشط الفرع وأعماله ، والشكر لجنودنا البواسل والدعاء لهم بالنصر القريب إن شاء الله . والشكر لله أولا وآخرا .