أمطار متفرقة على منطقة الباحة

هطلت على منطقة الباحة اليوم أمطار متفرقة من خفيفة إلى متوسطة مع انعدام الرؤية بسبب الضباب الكثيف بقطاع السراه شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها ، ومحافظات بلجرشي والعقيق والقرى وبني حسن والمندق وقلوة والحجرة والمراكز التابعة لها ،إرتوت على أثرها الأرض.

جعلها الله سقيا رحمةٍ وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد .