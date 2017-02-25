 أمطار متفرقة على منطقة الباحة | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 28 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 25 فبراير 2017 ميلاديا

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أمطار متفرقة على منطقة الباحة

أمطار متفرقة على منطقة الباحة
واس - الباحة

هطلت على منطقة الباحة اليوم أمطار متفرقة من خفيفة إلى متوسطة مع انعدام الرؤية بسبب الضباب الكثيف بقطاع السراه شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها ، ومحافظات بلجرشي والعقيق والقرى وبني حسن والمندق وقلوة والحجرة والمراكز التابعة لها ،إرتوت على أثرها الأرض.
جعلها الله سقيا رحمةٍ وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد .

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