العمل تكشف تفاصيلَ جديدة بشأن مستشفى رفض تعيين مواطن بالأحساء

كَشَفَ المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، تفاصيلَ جديدة بشأن مقطع فيديو يُظْهِر نقاشاً دار بين مواطن ووافد يشغل وظيفة مدير شؤون الموظفين بأحد المستشفيات الخَاصَّة بمحافظة الأحساء، طلب من خلاله المواطن وظيفة بالمستشفى.

وقال أبا الخيل: “إنَّه تمَّ تطبيق العقوبات والغرامات على المستشفى، ووضعه تحت المتابعة لمخالفته النظام في وقت سابق، مُقدِّماً عبر تغريدة في “تويتر” شكره لناشر المقطع، ومؤكِّداً في الوقت ذاته أنه سيتم اتخاذ الإجراء اللازم حيال الأمر”.

ويُظْهِر الفيديو المواطن يستفسر من الوافد العربي عن وظائف كان قد سأل عنها قبل فترة، حيث أجابه الوافد بأن الوظائف لم تُطرح بعد، وأنه في حال ظهور مستجدات بالمستقبل سيتم التواصل معه.

في السياق، دَشَّنَ مغردون وسماً على “تويتر” بِعُنْوَان: “أنت سعودي ما عنا وظيفة لك”، تبادلوا خلاله التعليقات حول الموضوع، مُبدين تذمُرهم لعدم توفُّر وظائف للمواطنين العاطلين عن العمل، وشغل الوظائف بوافدين، رُغم وجود كوادر وطنية مؤهلة.