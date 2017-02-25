 العمل تكشف تفاصيلَ جديدة بشأن مستشفى رفض تعيين مواطن بالأحساء | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 28 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 25 فبراير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

كأس خادم الحرمين الشريفين : الفيصلي يتأهل إلى ربع النهائي بفوزه على الخليج ” إلكو ” لـ ” لاعبي الاتفاق” : لديكم أفضل مما قدمتموه أمام الفتح وثقتي بكم كبيرة المباحث الإدارية: نصف قيمة الرشوة مكافأة لمن يبلّغ عنها السفارة الفلسطينية في لبنان تنفي تعرض موكب عباس لإطلاق نار أمير منطقة جازان يرأس مجلس المنطقة غدًا العمل تكشف تفاصيلَ جديدة بشأن مستشفى رفض تعيين مواطن بالأحساء خادم الحرمين الشريفين يرعى المهرجان السنوي الكبير لسباق الخيل على كأس المؤسس أمطار متفرقة على منطقة الباحة بدء المرحلة الثانية من حملة (  شكرا جنودنا البواسل )   قائد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط يزور سراً شمال سوريا بدء الدوام الصيفي في مدارس التعليم العام في الخرج غداً مجلس إدارة “الطيران المدني” يوافق على تحويل مطار الملك فهد الدولي إلى “شركة”

العمل تكشف تفاصيلَ جديدة بشأن مستشفى رفض تعيين مواطن بالأحساء

العمل تكشف تفاصيلَ جديدة بشأن مستشفى رفض تعيين مواطن بالأحساء
المناطق - متابعات

كَشَفَ المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، تفاصيلَ جديدة بشأن مقطع فيديو يُظْهِر نقاشاً دار بين مواطن ووافد يشغل وظيفة مدير شؤون الموظفين بأحد المستشفيات الخَاصَّة بمحافظة الأحساء، طلب من خلاله المواطن وظيفة بالمستشفى.

وقال أبا الخيل: “إنَّه تمَّ تطبيق العقوبات والغرامات على المستشفى، ووضعه تحت المتابعة لمخالفته النظام في وقت سابق، مُقدِّماً عبر تغريدة في “تويتر” شكره لناشر المقطع، ومؤكِّداً في الوقت ذاته أنه سيتم اتخاذ الإجراء اللازم حيال الأمر”.

ويُظْهِر الفيديو المواطن يستفسر من الوافد العربي عن وظائف كان قد سأل عنها قبل فترة، حيث أجابه الوافد بأن الوظائف لم تُطرح بعد، وأنه في حال ظهور مستجدات بالمستقبل سيتم التواصل معه.

في السياق، دَشَّنَ مغردون وسماً على “تويتر” بِعُنْوَان: “أنت سعودي ما عنا وظيفة لك”، تبادلوا خلاله التعليقات حول الموضوع، مُبدين تذمُرهم لعدم توفُّر وظائف للمواطنين العاطلين عن العمل، وشغل الوظائف بوافدين، رُغم وجود كوادر وطنية مؤهلة.

بدون عنوان

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>