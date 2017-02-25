أمير منطقة جازان يرأس مجلس المنطقة غدًا

يرأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان رئيس مجلس المنطقة غدًا ، الجلسة الافتتاحية لجلسات مجلس المنطقة في دورة انعقاده الـ 88 الأولى للعام المالي الحالي 1437 -1438ه ، وذلك في قاعة الاجتماعات الرئيسة بالإمارة.

وبين وكيل إمارة منطقة جازان للشؤون التنموية أمين مجلس المنطقة أحمد بن عبدالله زعلة ، أن سمو أمير المنطقة سيفتتح الجلسة بكلمة توجيهية ، ويناقش مع أعضاء المجلس جملة من الموضوعات ومحاضر اللجان والتقارير المنبثقة عن المجلس وغيرها من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.

ورحب بأعضاء المجلس الجدد من ممثلي الأهالي لانضمامه في الدورة الحالية للمجلس .