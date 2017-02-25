 أمير منطقة جازان يرأس مجلس المنطقة غدًا | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 28 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 25 فبراير 2017 ميلاديا

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أمير منطقة جازان يرأس مجلس المنطقة غدًا

أمير منطقة جازان يرأس مجلس المنطقة غدًا
المناطق - جازان

يرأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان رئيس مجلس المنطقة غدًا ، الجلسة الافتتاحية لجلسات مجلس المنطقة في دورة انعقاده الـ 88 الأولى للعام المالي الحالي 1437 -1438ه ، وذلك في قاعة الاجتماعات الرئيسة بالإمارة.
وبين وكيل إمارة منطقة جازان  للشؤون التنموية أمين مجلس المنطقة أحمد بن عبدالله زعلة ، أن سمو أمير المنطقة سيفتتح الجلسة بكلمة توجيهية ، ويناقش مع أعضاء المجلس جملة من الموضوعات ومحاضر اللجان والتقارير المنبثقة عن المجلس وغيرها من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.
ورحب بأعضاء المجلس الجدد من ممثلي الأهالي لانضمامه في الدورة الحالية للمجلس .

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