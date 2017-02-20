 المباحث الإدارية: نصف قيمة الرشوة مكافأة لمن يبلّغ عنها | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 28 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 25 فبراير 2017 ميلاديا

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المباحث الإدارية: نصف قيمة الرشوة مكافأة لمن يبلّغ عنها

المباحث الإدارية: نصف قيمة الرشوة مكافأة لمن يبلّغ عنها
المناطق - متابعات

أوضحت المباحث الإدارية أنها ستمنح نصف مبلغ الرشوة لمن يبلغ عنها، سواء كان المبلغ موظفاً أو مواطناً أو مقيماً، وسواء كان البلاغ بالاتصال عبر الرقم (980)، أو بالحضور لأحد فروع المباحث الإدارية بالمناطق والمحافظات.
وأكدت أن بلاغات الفساد والرشوة ستُعامل بسرية تامة، وسيكون التحري والتحقيق فور تلقي البلاغ، وفي حال ثبوت الرشوة يمنح المبلغ نصف قيمتها، ويحال المتهمون إلى الجهات القضائية بعد التحقيق معهم.
وأفادت مصادر، وفقاً لـ”المدينة”، أن المباحث الإدارية تعاملت مع 1700 قضية فساد مالي وإداري في عدد من الجهات الحكومية، واستوقفت عدداً من الموظفين وحققت معهم، ثم أحالتهم للجهات القضائية.
يذكر أن أنظمة ولوائح المباحث الإدارية تنص على ثلاثة أنواع من الحوافز تمنح للمبلغين عن الفساد المالي أو الإداري في أجهزة الدولة، وهي: منح نصف مبلغ الرشوة للمبلغ عن الرشوة، والعفو أو تخفيف العقوبة للموظف الذي يبلغ عن ارتكابه الرشوة، والنوع الثالث من الحوافز هو الحافز الذي يحدده وزير الداخلية للمبلغ عن الفساد أو الرشوة.

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