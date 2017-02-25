 السفارة الفلسطينية في لبنان تنفي تعرض موكب عباس لإطلاق نار | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 28 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 25 فبراير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

كأس خادم الحرمين الشريفين : الفيصلي يتأهل إلى ربع النهائي بفوزه على الخليج ” إلكو ” لـ ” لاعبي الاتفاق” : لديكم أفضل مما قدمتموه أمام الفتح وثقتي بكم كبيرة المباحث الإدارية: نصف قيمة الرشوة مكافأة لمن يبلّغ عنها السفارة الفلسطينية في لبنان تنفي تعرض موكب عباس لإطلاق نار أمير منطقة جازان يرأس مجلس المنطقة غدًا العمل تكشف تفاصيلَ جديدة بشأن مستشفى رفض تعيين مواطن بالأحساء خادم الحرمين الشريفين يرعى المهرجان السنوي الكبير لسباق الخيل على كأس المؤسس أمطار متفرقة على منطقة الباحة بدء المرحلة الثانية من حملة (  شكرا جنودنا البواسل )   قائد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط يزور سراً شمال سوريا بدء الدوام الصيفي في مدارس التعليم العام في الخرج غداً مجلس إدارة “الطيران المدني” يوافق على تحويل مطار الملك فهد الدولي إلى “شركة”

السفارة الفلسطينية في لبنان تنفي تعرض موكب عباس لإطلاق نار

السفارة الفلسطينية في لبنان تنفي تعرض موكب عباس لإطلاق نار
المناطق - وكالات

نفت السفارة الفلسطينية في لبنان، تعرض موكب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لإطلاق رصاص، اليوم السبت، في العاصمة بيروت، التي غادرها بعد زيارة استمرت 3 أيام.

وكانت مواقع فلسطينية ولبنانية تحدثت عن تعرض موكب عباس لإطلاق نار في بيروت، بالتزامن مع اندلاع مواجهات في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في صيدا، جنوبي لبنان، إلا أن السفارة نفت هذه المزاعم “بشكل قاطع”، وأكدت أن عباس أصبح خارج الأراضي اللبنانية، وفي طريقه الى جنيف السويسرية، لإلقاء كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان، بحسب موقع “عرب48” الفلسطيني.

ويأتي ذلك، في الوقت الذي تجددت الاشتبكات في مخيمات اللاجئين، حيث أصيبت امرأة ورجل بجروح في اشتباكات مسلحة، السبت، شهدها مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين.

وشهد المخيم شهد عمليات قنص ورشقات نارية متلاحقة من البركسات على حي الصفصاف في الشارع الفوقاني.

وكان عباس قد اقترح على المسئولين اللبنانيين بأن يتولى الجيش اللبناني ضبط الأوضاع الأمنية في المخيمات الفلسطينية.

وفي وقت سابق اليوم السبت، استقبل عباس في مقر اقامته في بيروت، مجموعة من شباب المخيمات الفلسطينية في لبنان.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>