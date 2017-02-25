السفارة الفلسطينية في لبنان تنفي تعرض موكب عباس لإطلاق نار

نفت السفارة الفلسطينية في لبنان، تعرض موكب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لإطلاق رصاص، اليوم السبت، في العاصمة بيروت، التي غادرها بعد زيارة استمرت 3 أيام.

وكانت مواقع فلسطينية ولبنانية تحدثت عن تعرض موكب عباس لإطلاق نار في بيروت، بالتزامن مع اندلاع مواجهات في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في صيدا، جنوبي لبنان، إلا أن السفارة نفت هذه المزاعم “بشكل قاطع”، وأكدت أن عباس أصبح خارج الأراضي اللبنانية، وفي طريقه الى جنيف السويسرية، لإلقاء كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان، بحسب موقع “عرب48” الفلسطيني.

ويأتي ذلك، في الوقت الذي تجددت الاشتبكات في مخيمات اللاجئين، حيث أصيبت امرأة ورجل بجروح في اشتباكات مسلحة، السبت، شهدها مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين.

وشهد المخيم شهد عمليات قنص ورشقات نارية متلاحقة من البركسات على حي الصفصاف في الشارع الفوقاني.

وكان عباس قد اقترح على المسئولين اللبنانيين بأن يتولى الجيش اللبناني ضبط الأوضاع الأمنية في المخيمات الفلسطينية.

وفي وقت سابق اليوم السبت، استقبل عباس في مقر اقامته في بيروت، مجموعة من شباب المخيمات الفلسطينية في لبنان.