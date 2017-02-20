” إلكو ” لـ ” لاعبي الاتفاق” : لديكم أفضل مما قدمتموه أمام الفتح وثقتي بكم كبيرة

أبدى مدرب الاتفاق الهولندي إلكو شاتوري رضاه التام عن اللاعبين بعد نجاحهم في تجاوز الفتح والعبور لدور الـ 8 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين بعد الفوز بنتيجة 1- صفر.

وأرجع إلكو الفوز في كلمته للاعبين في تدريب اليوم (السبت) إلى الروح المعنوية العالية والقتالية الفائقة التي كانا عليها اللاعبون في المباراة، لافتاً إلى أن هناك عمل فني أكبر سيبدأ هذا الأسبوع خلال الإعداد لمواجهة الرائد في الجولة العشرين من “دوري جميل” للمحترفين.

وقال: “روحكم القتالية هي من كسرت حاجز الفوز، ولولا ضغط المباراة الماضية لكان أداؤكم أفضل، ثقتي بكم كبيرة بأن تقرنوا المستوى بالروح لنقدم جميعاً أفضل ما لدينا”.

وكان الفريق قد أدى تدريباً اليوم قسم المدرب الهولندي اللاعبين فيه إلى مجموعتين؛ حيث أدت المجموعة التي شاركت في مباراة الفتح تدريبات استشفائية، فيما أدت المجموعة الثانية تدريبات لياقية وتكتيكية.

ومنح إلكو اللاعبين راحة غداً (الأحد) حيث سيعاودون التدريبات الاثنين للبدء في التحضير لمواجهة الرائد.