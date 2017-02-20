 كأس خادم الحرمين الشريفين : الفيصلي يتأهل إلى ربع النهائي بفوزه على الخليج | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 28 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 25 فبراير 2017 ميلاديا

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كأس خادم الحرمين الشريفين : الفيصلي يتأهل إلى ربع النهائي بفوزه على الخليج

كأس خادم الحرمين الشريفين : الفيصلي يتأهل إلى ربع النهائي بفوزه على الخليج
واس - الرياض

تأهل فريق الفيصلي إلى دور الثمانية “ربع النهائي ” لكأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم بفوزه على الخليج 2-1 اليوم على ملعب مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضية بالمجمعة في دور الـ(16) للمسابقة .
وتقدم الفيصلي عند الدقيقة 25 عن طريق محمد مجرشي لينتهي الشوط الأول بهذه النتيجة ، وبعد بداية الشوط الثاني بأربع دقائق تمكن آداما فرانسواه من تعديل النتيجة الخليج ، ومع الدقيقة الثانية من الوقت الإضافي المحتسب بدل ضائع سجل “البرازيلي ” لويز جوستافو هدف الفوز لفريقه .
وبذلك يواجه الفيصلي في دور الثمانية نظيره العدالة الذي كسب فريق الطائي 4-3 اليوم في دور الـ (16) .

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