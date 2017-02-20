 ترحيب عراقي بزيارة الجبير لبغداد | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 29 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 26 فبراير 2017 ميلاديا

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ترحيب عراقي بزيارة الجبير لبغداد

ترحيب عراقي بزيارة الجبير لبغداد
واس - بغداد

رحب رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري اليوم، بزيارة معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير لبغداد .
وأكد الجبوري في بيان نشر على موقعه الالكتروني، أهمية هذه الزيارة في توسيع آفاق التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، ويُسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
كما رحب نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي محمد عبدربه في تصريح صحفي بزيارة معالي وزير الخارجية ، معربًا عن أمله في أن تسهُم هذه الزيارة في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين .

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