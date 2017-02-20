 مسني دار الرعاية بالطائف بمتحف الشريف | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 29 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 26 فبراير 2017 ميلاديا

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مسني دار الرعاية بالطائف بمتحف الشريف

مسني دار الرعاية بالطائف بمتحف الشريف
المناطق - الطائف - عادل الزهراني

ضمن توجيهات مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكه المكرمه الاستاذ عبدالله للعليان لتفعيل البرامج الترويحيه التي تقدم لأبائنا المسنين بدار الرعايه الاجتماعية بالطائف
اقام منسوبي الدار   برنامج زيارة لمتحف الشريف بالطائف للإطلاع على محتوياته وموروثات الاباء والاجداد وقد رافقهم اثناء الزيارة مجموعه من الأخصائيين بالدار وكان في أستقبالهم مالك المتحف الأستاذ علي الشريف وعدد من منسوبي المتحف حيث قام مدير المتحف بالشرح والتعليق على محتويات المتحف وكيفية استخدامها في الزمن الماضي .. بعد ذلك تم تقديم عرض مسرحي للقصص والذكريات الجميله بالماضي تخللها تشغيل بعض الاهازيج القديمه التي تستخدم في الاعياد والمناسبات والتي ادخلت الفرح والسرورعلى الآباء .. وفي  ختام البرنامج تقدم مدير الدار الاستاذ صالح الغريبي بالشكر والتقدير لمنسوبي المتحف على حسن استقبالهم واستضافتهم الميمونه داعيا لهم بدوام التوفيق والسداد

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