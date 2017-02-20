كشفت تقارير صحفية إن لجنة الاحتراف التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم تتجه لإيقاف عوض خميس لاعب النصر.

وأوضحت التقارير أن لجنة الاحتراف تتجه لإيقاف عوض خميس 4 أشهر مع دفع غرامة مالية قدرها 300 ألف ريال سعودي.

وأعلن عوض خميس انتقاله من النصر للهلال، لكنه تراجع بعد أيام وأعلن عودته للنصر مع توقيع عقد جديد لـ 3 أعوام، مطالبًا الهلال بإنهاء التعاقد معه ، وفقاً لموقع إرم نيوز .

وطلبت لجنة الاحتراف أمس من اللاعب ووكيل أعماله وناديي الهلال والنصر الحصول على المستندات المتعلقة بانتقال عوض خميس للنادييْن للحكم فيه.

‏وتسعى إدارة الهلال لتصعيد قضية عوض خميس إلى محكمة التحكيم الرياضية السعودية، حال لم يتم اعتماد العقد المبرم أو تعويض مالي.