كشفت تقارير صحفية إن لجنة الاحتراف التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم تتجه لإيقاف عوض خميس لاعب النصر.
وأوضحت التقارير أن لجنة الاحتراف تتجه لإيقاف عوض خميس 4 أشهر مع دفع غرامة مالية قدرها 300 ألف ريال سعودي.
وأعلن عوض خميس انتقاله من النصر للهلال، لكنه تراجع بعد أيام وأعلن عودته للنصر مع توقيع عقد جديد لـ 3 أعوام، مطالبًا الهلال بإنهاء التعاقد معه ، وفقاً لموقع إرم نيوز .
وطلبت لجنة الاحتراف أمس من اللاعب ووكيل أعماله وناديي الهلال والنصر الحصول على المستندات المتعلقة بانتقال عوض خميس للنادييْن للحكم فيه.
وتسعى إدارة الهلال لتصعيد قضية عوض خميس إلى محكمة التحكيم الرياضية السعودية، حال لم يتم اعتماد العقد المبرم أو تعويض مالي.
التعليقات (٠) اضف تعليق