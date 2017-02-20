 توقيف فتاة سورية قادت سيارة جنوب النماص | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 29 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 26 فبراير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

“روضة الخفش” تحتاج “لحاوية نفايات” لتحتفظ برونقها وجمالها خادم الحرمين الشريفين ينيب سمو ولي العهد في إدارة شؤون الدولة خادم الحرمين الشريفين يغادر الرياض توقيف فتاة سورية قادت سيارة جنوب النماص الديوان الملكي : خادم الحرمين الشريفين يغادر الرياض في جولة تشمل ماليزيا وإندونيسيا وبروناي واليابان والصين والمالديف والأردن أمر ملكي بتعيين الدكتور نبيل كوشك مديراً لجامعة الباحة بالمرتبة الممتازة لجنة الاحتراف تتجه لإيقاف عوض خميس ألمانيا: رجل يدهس حشداً بجنوب البلاد وإصابة 3 مسني دار الرعاية بالطائف بمتحف الشريف ترحيب عراقي بزيارة الجبير لبغداد كأس خادم الحرمين الشريفين : الفيصلي يتأهل إلى ربع النهائي بفوزه على الخليج ” إلكو ” لـ ” لاعبي الاتفاق” : لديكم أفضل مما قدمتموه أمام الفتح وثقتي بكم كبيرة

توقيف فتاة سورية قادت سيارة جنوب النماص

توقيف فتاة سورية قادت سيارة جنوب النماص
المناطق - متابعات

أوقفت دوريات مرور محافظة النماص بمنطقة عسير، صباح اليوم السبت، فتاة تبلغ من العمر 24 عاماً، تقود سيارة من نوع هايلوكس، بقرية الظهارة جنوب المحافظة.

وذكر مصدر بإدارة المرو وَفْقاً لـ”الرياض”، أن الفتاة من الجنسية السورية تسكُن قرية الظهارة، حيث تمَّ اتخاذ الإجراء القانوني بحقها بتسليمها لولي أمرها، وأخذ التعهد منهما باحترام أنظمة الدولة المعمول بها، وذلك بعد انتشار مقطع فيديو لها عبر موقع “يوتيوب”، وهي تقود السيارة في أحد شوارع النماص.

وكانت عمليات المرور تلقَّت بَلاغاً من مواطن يُفيد بقيادة فتاة سيارة برفقة أهلها، وعلى الفور باشر رجال المرور الواقعة، وتمَّ استكمال الإجراءات النظامية حيال الواقعة.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>