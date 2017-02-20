توقيف فتاة سورية قادت سيارة جنوب النماص

أوقفت دوريات مرور محافظة النماص بمنطقة عسير، صباح اليوم السبت، فتاة تبلغ من العمر 24 عاماً، تقود سيارة من نوع هايلوكس، بقرية الظهارة جنوب المحافظة.

وذكر مصدر بإدارة المرو وَفْقاً لـ”الرياض”، أن الفتاة من الجنسية السورية تسكُن قرية الظهارة، حيث تمَّ اتخاذ الإجراء القانوني بحقها بتسليمها لولي أمرها، وأخذ التعهد منهما باحترام أنظمة الدولة المعمول بها، وذلك بعد انتشار مقطع فيديو لها عبر موقع “يوتيوب”، وهي تقود السيارة في أحد شوارع النماص.

وكانت عمليات المرور تلقَّت بَلاغاً من مواطن يُفيد بقيادة فتاة سيارة برفقة أهلها، وعلى الفور باشر رجال المرور الواقعة، وتمَّ استكمال الإجراءات النظامية حيال الواقعة.