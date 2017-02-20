 الديوان الملكي : خادم الحرمين الشريفين يغادر الرياض في جولة تشمل ماليزيا وإندونيسيا وبروناي واليابان والصين والمالديف والأردن | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 29 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 26 فبراير 2017 ميلاديا

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الديوان الملكي : خادم الحرمين الشريفين يغادر الرياض في جولة تشمل ماليزيا وإندونيسيا وبروناي واليابان والصين والمالديف والأردن

الديوان الملكي : خادم الحرمين الشريفين يغادر الرياض في جولة تشمل ماليزيا وإندونيسيا وبروناي واليابان والصين والمالديف والأردن
واس - الرياض

صدر اليوم عن الديوان الملكي البيان التالي :-
“بيان من الديوان الملكي ”
رغبة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في تعزيز وتطوير علاقات المملكة في المجالات كافة مع الدول الشقيقة والصديقة ، واستجابة للدعوات الموجهة لمقامه الكريم – رعاه الله – فقد غادر – بحفظ الله ورعايته – اليوم السبت 28 / 5 / 1438هـ الموافق 25 / 2 / 2017م للقيام بجولة تشمل كلاً من : ( ماليزيا ، والجمهورية الإندونيسية ، وسلطنة بروناي دار السلام ، واليابان ، وجمهورية الصين الشعبية ، وجمهورية المالديف ، والمملكة الأردنية الهاشمية ) يلتقي خلالها قادة تلك الدول لبحث العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك .
كما سيحضر – رعاه الله – اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية الثامنة والعشرين التي ستعقد في المملكة الأردنية الهاشمية .
حفظ الله خادم الحرمين الشريفين في سفره وإقامته .

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