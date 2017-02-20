“روضة الخفش” تحتاج “لحاوية نفايات” لتحتفظ برونقها وجمالها

اعتبر عدد من مرتاديّ “روضة الخفش” التي تبعد عن الرياض قرابة الـ 90 كيلو متر عن شرق الرياض؛ أنها بحاجة ماسة للاعتناء بجمالها الطبيعي ورونقها وشبابها على حٍدٍ سواء، لاسيما وأنها تُعدّ المتنزة الأكثر عذوبة وجمالاً لسكان منطقة الرياض.

وارتأى آخرون عبر “صحيفة وجوال المناطق” أن الروضة الفاتنة، تفتقد لوجود حاوية نفايات؛ الأمر الذي يُشكل عبئاً حقيقياً للاحتفاظ بجمال هذي “الروضة” عبى مرّ الأجيال، لافتين إلى الحاجة المُلحة لوضع الحاويات من قِبل “البلدية” المعنية بشرق الرياض في كل جنبات الروضة.

ووفقا لعدد من مرتاديّ “روضة الخفش” فإن بقايا الأطعمة ومخلفات زائريها ، لازالت تقطن بين طرقاتها مما أفقدها الكثير من جمالها العُذريّ الطبيعي.

ويشار إلى أن روضة الخفش أحد أهم معالم شرق منطقة الرياض، والتي تشهد إقبالا منقطع النظير لما تتمتع به من جمال الطبيعة وجلسات للشواء و”شبّ الضوء” للجلسات البرية الممتعة.