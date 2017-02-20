تعرفي على أسباب زيادة وزن الأم بعد الولادة

أظهرت دراسة أمريكية حديثة أن الوزن الذى تكتسبه الأم بعد الإنجاب يعود إلى خيارات أسلوب الحياة الخاصة بها وليس إلى الحمل.

ووجدت الدراسة من جامعة ميتشجان أن الأمهات يكتسبن وزنا زائدا بسبب عادات مثل تناول بقايا طعام أطفالهن أو الجلوس لفترات أطول، فضلا عن معاناتهن من اشتهاء الطعام نتيجة لحرمانهن من النوم بسبب رعاية أطفالهن، مما قد يجعلهن يتناولن وجبات سريعة حتى وإن كن يرغبن فى طعام صحى.

وقال الباحثون، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية، إنه إذا كانت المرأة ترغب فى فقدان الوزن بعد الإنجاب فعليها أن تقلل السعرات الحرارية التى تستهلكها وتمارس الرياضة.

وفحص الباحثون بيانات 30 ألف امرأة بعضهن لم ينجبن والبعض الآخر أنجبن من طفل إلى أربعة وراقبوا زيادة الوزن التى اكتسبنها فى المتوسط سنويا وفقا لأعمارهن، فوجدوا أنه مع بداية مرحلة تعلم الأطفال المشى، اكتسبت أمهاتهن نصف كيلو جرام على الأقل فى المتوسط سنويا مقارنة بمن لم ينجبن أطفالا.

وأوضح الباحثون أن هذا الأمر يحدث نتيجة لاهتمام الأم الشديد بالطفل على حساب نفسها فتجلس معه فترات طويلة للغاية، مما يعنى عدم ممارسة الرياضة أو أى شكل من أشكال الاعتناء بالنفس.