 تعرفي على أسباب زيادة وزن الأم بعد الولادة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 29 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 26 فبراير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

مواطن يضرب أروع الأمثلة في التضحية.. تبرع بكليته “سرا” لمريضة لا يعرفها 5 نصائح لإطالة الشعر خلال فترة قصيرة .. تعرفوا عليها المرور: عدم وجود طفاية حريق “مخالفة”.. لن نتهاون مع أي مخالف “الفرنسية”: عصر الرواتب العالية للوافدين انتهى في السعودية طائرة “درون” داعشية تقصف مدرعة عراقية في الموصل لحملة البكالوريوس.. وظائف شاغرة بشركة السلام لصناعة الطيران في الرياض تعرفي على أسباب زيادة وزن الأم بعد الولادة “روضة الخفش” تحتاج “لحاوية نفايات” لتحتفظ برونقها وجمالها خادم الحرمين الشريفين ينيب سمو ولي العهد في إدارة شؤون الدولة خادم الحرمين الشريفين يغادر الرياض توقيف فتاة سورية قادت سيارة جنوب النماص الديوان الملكي : خادم الحرمين الشريفين يغادر الرياض في جولة تشمل ماليزيا وإندونيسيا وبروناي واليابان والصين والمالديف والأردن

تعرفي على أسباب زيادة وزن الأم بعد الولادة

تعرفي على أسباب زيادة وزن الأم بعد الولادة
المناطق - وكالات

أظهرت دراسة أمريكية حديثة أن الوزن الذى تكتسبه الأم بعد الإنجاب يعود إلى خيارات أسلوب الحياة الخاصة بها وليس إلى الحمل.

ووجدت الدراسة من جامعة ميتشجان أن الأمهات يكتسبن وزنا زائدا بسبب عادات مثل تناول بقايا طعام أطفالهن أو الجلوس لفترات أطول، فضلا عن معاناتهن من اشتهاء الطعام نتيجة لحرمانهن من النوم بسبب رعاية أطفالهن، مما قد يجعلهن يتناولن وجبات سريعة حتى وإن كن يرغبن فى طعام صحى.

وقال الباحثون، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية، إنه إذا كانت المرأة ترغب فى فقدان الوزن بعد الإنجاب فعليها أن تقلل السعرات الحرارية التى تستهلكها وتمارس الرياضة.

وفحص الباحثون بيانات 30 ألف امرأة بعضهن لم ينجبن والبعض الآخر أنجبن من طفل إلى أربعة وراقبوا زيادة الوزن التى اكتسبنها فى المتوسط سنويا وفقا لأعمارهن، فوجدوا أنه مع بداية مرحلة تعلم الأطفال المشى، اكتسبت أمهاتهن نصف كيلو جرام على الأقل فى المتوسط سنويا مقارنة بمن لم ينجبن أطفالا.

وأوضح الباحثون أن هذا الأمر يحدث نتيجة لاهتمام الأم الشديد بالطفل على حساب نفسها فتجلس معه فترات طويلة للغاية، مما يعنى عدم ممارسة الرياضة أو أى شكل من أشكال الاعتناء بالنفس.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>