“الفرنسية”: عصر الرواتب العالية للوافدين انتهى في السعودية

كشف تقرير أعدته وكالة “فرانس برس”، عن انتهاء عصر الرواتب العالية للعمال الوافدين، مستعرضة نماذج لعمال وافدين عادوا إلى بلادهم بعد العمل في السعودية عدة سنوات رواتبهم باهظة؛ مبتدئة بالألماني دومنيك شتيك الذي حزم حقائبه مع زوجته وابنيهما وعادا لبلادهم بعد 17 عاما.

وأشار تقرير الوكالة إلى أن الظروف تبدلت في السعودية، بعدما باتت الجهات الحكومية في المملكة تعطي أولوية متزايدة للقوة العاملة المحلية، ما يؤدي إلى تراجع سريع في أعداد المسؤولين الأجانب ذوي الرواتب الباهظة أمثال الألماني شتيك.

ومن المتوقع أن يسجل الوضع مزيدا من التراجع للأجانب في شهر يوليو المقبل، حين تبدأ الحكومة السعودية بتحصيل ضريبة على المرافقين الذين يقيمون مع العمال الوافدين؛ إذ من المقرر أن تبلغ قيمة الضريبة في بادئ الأمر 100 ريال في الشهر، على أن ترتفع 4 أضعاف بحلول 2020 لتصل إلى 400 ريال في الشهر.