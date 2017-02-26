المرور: عدم وجود طفاية حريق “مخالفة”.. لن نتهاون مع أي مخالف

أكد مدير مرور منطقة جازان العقيد راشد الغامدي، أن ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي عن مخالفة مرورية لعدم اكتمال أدوات السلامة (طفاية حريق) في المركبة صحيحة وهي ضمن المخالفات التي تنص عليها اللوائح والأنظمة، مبينا أن مرور جازان سيطبق الأنظمة وبصرامة ولن يتهاون مع أي مخالف تنطبق عليه العقوبات المرورية المنصوص في اللائحة.

فيما نفى ما تردد عن أن ذلك من أجل إنهاء دفتر المخالفات، وقال إذا التزم قائد المركبة بجميع الأنظمة لن يستطيع رجل المرور إيقافه أو تغريمه دون وجه حق، وإن حدث غير ذلك فله حق الاعتراض لدى إدارة المرور ولجنة الفصل في المخالفات المرورية.

وكانت مواقع التواصل قد تداولت صورة المخالفة المرورية (طفاية الحريق) متسائلين عن أهمية وجودها ضمن مخالفات المرور، في وقت شدد فيه مرور جازان المخالفات على الطرق السريعة وداخل المدينة وذلك نتيجة كثرة الحوادث المرورية التي تسببت فيها السرعة وعدم التقيد باللوائح والأنظمة.