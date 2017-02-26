5 نصائح لإطالة الشعر خلال فترة قصيرة .. تعرفوا عليها

“الشعر تاج المرأة” .. مقولة ليست من فراغ، نظراً لأنه يمنحها طلة تتسم بالأنوثة والجمال، لذا يحظى باهتمام بالغ من أغلب الفتيات، إضافة إلى سعيهن الدائم على إطالته.

لذا نقدم لكِ بعض النصائح البسيطة لتساعدك على العناية به، وإطالته خلال فترة قصيرة.

1- يجب اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن غني بالبروتين.

2- المواظبة على تناول الطعام الذي يحتوي علي نسبة عالية من الفيتامينات ليساعد بصيلات الشعر على أن تكون أكثر قوة.

3- الحرص على تناول أنواع كثيرة من المكسرات وخاصاً اللوز ، نظراً لأنه يحتوي علي زيوت ومركبات طبيعية لازمة لنمو الشعر، ولكن مع الحرص أن تكون كميات معقولة حتي لا يؤدي إلى زيادة الوزن.

4 -تجنب تعرض شعرك لأشعة الشمس المباشرة حتي لا يصاب بالجفاف والذي يؤثر في عملية إطالة الشعر.

5 -المداومة علي عمل حمامات الزيت باستمرار لتغذية الشعر.