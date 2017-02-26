(فيديو) وافدة تتجول بـ “هايلوكس” على أنغام الموسيقى .. ماذا فعل المرور معها ؟!

أظهر مقطع فيديو تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي، فتاة سورية الجنسية (24 عاماً) تقود سيارة من نوع هايلوكس، في محافظة النماص التابعة لمنطقة عسير، موثقة قيادتها على أنغام الموسيقى.

وعلى ضوئه، أوضح مصدر بالمرور في ملابسات الواقعة أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً من مواطن يفيد بقيادة الفتاة السيارة برفقة أهلها، لتقوم على الفور الدوريات بمباشرة الواقعة، بحسب “الرياض”.

وأضاف أنه تم القبض عليها في قرية الظهارة واتضح أنها من سكان مدينة أبها؛ حيث تم اتخاذ الإجراء القانوني بحقها؛ وذلك بتسليم الفتاة لولي أمرها وأخذ التعهد عليه وعلى الفتاة باحترام الأنظمة.