554 ألف سائح سعودي يزورون سويسرا

زار أكثر من 554 ألف سائح سعودي سويسرا بين عامي 2011 و2016، بعدد ليال فندقية وصل إلى نحو 1.6 مليون ليلة فندقية، ويعد الرقمين الأعلى بين السائحين كافة العرب ودول الشرق الأوسط الذين حطوا رحالهم في بلاد جبال الألب خلال السنوات الست الماضية.

وحسب إحصائية فقد سجلت أعداد السياح السعوديين زيادة منتظمة دون توقف من عام إلى عام، ليرتفع عددهم بمقدار ثلاثة أضعاف تقريبا خلال ست سنوات، أو بمعدل 92.3 ألف سائح في السنة.

ويتضح من الأرقام أنه في عام 2001 زار 47672 سائحا سعوديا سويسرا، ليرتفع الرقم إلى 65472 سائحا في 2012، و83371 سائحا في 2013، ثم إلى 99117 سائحا في 2014، و127319 سائحا في 2015، و131135 سائحا في 2016، وفقاً لـ”الاقتصادية”.

الأمر نفسه ينطبق على عدد الليالي الفندقية التي أنفقها السياح السعوديون التي سجلت هي الأخرى زيادة دون توقف من عام إلى آخر، إذ كانت أدناها 163968 ليلة فندقية تم إنفاقها في 2011، لترتفع إلى 201061 ليلة فندقية في 2012، و242828 ليلة في 2013، و298496 ليلة في 2014، و375299 ليلة في 2015، و395186 ليلة في 2016.

ويعد عدد الليالي الفندقية التي ينفقها السائح الرقم الأساس في حساب عدد السياح الداخلين للبلاد، ومداخيل السياحة، ومستوى دخول السياح، وتوجهات إنفاقهم، وأعمارهم، ومهنهم، وغيرها.