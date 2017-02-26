بعد شرائه لوحة سيارة بـ 33 مليونا .. هندي يشتري رقم جوال بـ 4.5 مليون

عاد رجل الأعمال الهندي بالويندر ساهاني الشهير بـ “بو صباح” من جديد لممارسة هوايته المثيرة في جمع الأرقام المميزة للوحات السيارات وأرقام الهواتف، حيث اشترى – في مزاد علني – الرقم المميز (0588888888) الخاص بإحدى شركات الاتصالات الإماراتية، مقابل 4 ملايين و520 ألف درهم..

وكان “بو صباح” قد اشترى رقم لوحة سيارة مميزة “D 5 دبي” بمبلغ 33 مليون درهم إماراتي، في المزاد الذي نظمته هيئة الطرق والمواصلات بدبي في شهر أكتوبر من العام الماضي.

ووفقا لصيفة “البيان”، فإن بالويندر ساهاني، المعروف باسم أبو صباح، هو صاحب شركة (آر إس جي) الدولية، وهي شركة متخصصة في إدارة الممتلكات، ولديها فروع في دولة الإمارات والكويت والهند والولايات المتحدة. كما يعرف بعشقه لجمع الأرقام المميزة والفريدة من نوعها.