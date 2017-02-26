 خصوصيتك في خطر.. كيف تحميها في هذا التقرير | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 29 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 26 فبراير 2017 ميلاديا

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خصوصيتك في خطر.. كيف تحميها في هذا التقرير

خصوصيتك في خطر.. كيف تحميها في هذا التقرير
المناطق - وكالات

حذرت مؤسسة بريطانية تعنى بالأمن الإلكتروني والرقمي، المؤسسات غير المجهزة جيدا من احتمال تعرض أجهزتها للاختراق في أي وقت، خصوصا تلك التجهيزات المرتبطة بشبكة الإنترنت.

وأشارت إلى أن من بين التجهيزات المعرضة للاختراق، الثلاجات “الذكية” الحديثة، التي أخذت في الانتشار في كل مكان مثل المكاتب والمنازل وغير ذلك.

وأشارت إلى أن المخترقين والمتسللين (الهاكرز) أصبح لديهم خيارات كثيرة في هذا المجال لشن هجماتهم.

ومن بين الأجهزة الحديثة المعرضة لهجمات الهاكرز أيضا “الغلاية الذكية” أو الإبريق الذكي وأجهزة قياس وتنظيم درجات الحرارة.

وحذرت الشركة من أن عدم الاستعانة بكلمات سر على درجة معينة من الصعوبة يتيح للهاكرز شن هجماتهم بسهولة وحرية أكبر.

وقالت الشركة إن الغلايات الذكية وأجهزة تنظيم الحرارة كانت عرضة لملايين الهجمات، كغيرها من الأجهزة الذكية.

وأوضحت المؤسسة الأمنية أنه حتى كاميرات فيديو مراقبة الأطفال تعرضت لهجمات الهاكرز، ومن الأمثلة على ذلك أن أحد المتسللين نجح في اختراق كاميرا مراقبة طفل، وصار يصرخ بهدف إزعاج الطفلة البالغة من العمر سنتين.

ومن بين الأجهزة العرضة للاختراق والهجمات، كاميرات الفيديو الشبكية (الويب كام)، مثلما حدث مع نظام “آي كلاود” الخاص بشركة أبل.

ومن الأمور الخطيرة المعرضة لهجمات الهاكرز، الإضاءة في الشوارع وكذلك إشارات المرور. ولا تقل شبكات الكهرباء عن أعمدة الإنارة وإشارات المرور من حيث خطورة تعرضها لهجمات الهاكرز.

 

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