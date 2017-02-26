 العثور على 3 جثث سقطوا من منحدر جبلي في الدائر | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 29 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 26 فبراير 2017 ميلاديا

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العثور على 3 جثث سقطوا من منحدر جبلي في الدائر

العثور على 3 جثث سقطوا من منحدر جبلي في الدائر
المناطق - جازان

باشرت فرق الدفاع أمس انتشال جثامين ثلاثة أشخاص من جنسية افريقية سقطوا من منحدر جبلي بوادي حمر بدفا التابع لمحافظة الدائر.

وقال المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المقدم يحيى القحطاني، “وردنا بلاغ من قبل شرطة محافظة الدائر يفيد بعثورهم على ثلاث جثث لأشخاص من الجنسية الافريقية في دفا (وادي حمر)، وعند وصول الفرق للموقع اتضح وجود ثلاث جثث لاشخاص من الجنسية الافريقية في منحدر جبلي وعر يبعد عن الطريق الرئيسي حوالي ( 500 م ) حيث تم انتشال الجثث من قبل فرقة الانقاذ من موقع العثور عليهم الى الطريق الرئيسي .

وأشار القحطاني إلى أنه تم تسليم الجثث والموقع لشرطة الدائر كونها جهة الاختصاص المعنية بتفاصيل القضية.

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