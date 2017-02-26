العثور على 3 جثث سقطوا من منحدر جبلي في الدائر

باشرت فرق الدفاع أمس انتشال جثامين ثلاثة أشخاص من جنسية افريقية سقطوا من منحدر جبلي بوادي حمر بدفا التابع لمحافظة الدائر.

وقال المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المقدم يحيى القحطاني، “وردنا بلاغ من قبل شرطة محافظة الدائر يفيد بعثورهم على ثلاث جثث لأشخاص من الجنسية الافريقية في دفا (وادي حمر)، وعند وصول الفرق للموقع اتضح وجود ثلاث جثث لاشخاص من الجنسية الافريقية في منحدر جبلي وعر يبعد عن الطريق الرئيسي حوالي ( 500 م ) حيث تم انتشال الجثث من قبل فرقة الانقاذ من موقع العثور عليهم الى الطريق الرئيسي .

وأشار القحطاني إلى أنه تم تسليم الجثث والموقع لشرطة الدائر كونها جهة الاختصاص المعنية بتفاصيل القضية.