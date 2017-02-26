أمسية للملا بادبي جدة الثلاثاء

يستضيف النادي الأدبي الثقافي بجدة بعد غدا الثلاثاء مدير جمعية الثقافة والفنون بالدمام الشاعر أحمد الملا، وذلك ضمن فعاليات منتدى عبقر، الشعري، حيث تدير الأمسية عضو مجلس إدارة أدبي جدة الدكتورة فاطمة إلياس، والتي ستقدم قراءة نقدية في تجربة الملا الشعرية.

وقال رئيس منتدى عبقر الشعرية الشاعر عبدالعزيز الشريف نحن سعداء بإطلالة الشاعر أحمد الملا ضيفا مميزا على عروس البحر جدة>

ووصف تجربة الملا بالفرادة والتنوع ما بين الشعر والصحافة الثقافية، فضلا عن فضاء التجربة السينمائية التي يديرها باقتدار، وقال الشريف كل هذا النوع المعرفي لدى الملا يمثل معيار عبقر الحقيقي في ضيوف المنتدى، والذي نسعى من خلاله إلى تعميق مساحة تنوع الإبداع الشعري بما يتوافق مع معيارنا الذي نطبقه بمنتدى عبقر الشعري.