 خادم الحرمين الشريفين يصل إلى كوالالمبور في زيارة رسمية لماليزيا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 29 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 26 فبراير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

شاهد بالصور.. 4 مميزات في واتساب ستوري قد لا تعرفها جلسة مباحثات أسترالية إندونيسية خادم الحرمين الشريفين يصل إلى كوالالمبور في زيارة رسمية لماليزيا فوائد الماء الساخن على الريق أمسية للملا بادبي جدة الثلاثاء العثور على 3 جثث سقطوا من منحدر جبلي في الدائر في ثوانٍ .. كسر زجاج سيارة واستولي على ما فيها في وضح النهار ! (فيديو) خصوصيتك في خطر.. كيف تحميها في هذا التقرير بعد شرائه لوحة سيارة بـ 33 مليونا .. هندي يشتري رقم جوال بـ 4.5 مليون 554 ألف سائح سعودي يزورون سويسرا دراسة تجيب عن تساؤلاتك.. لماذا للزواج فوائد صحية كثيرة ؟! (فيديو) وافدة تتجول بـ “هايلوكس” على أنغام الموسيقى .. ماذا فعل المرور معها ؟!

خادم الحرمين الشريفين يصل إلى كوالالمبور في زيارة رسمية لماليزيا

خادم الحرمين الشريفين يصل إلى كوالالمبور في زيارة رسمية لماليزيا
المناطق _واس

بحفظ الله ورعايته وصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ إلى ماليزيا في زيارة رسمية.
وكان في استقبال خادم الحرمين الشريفين لدى وصوله ـ رعاه الله ـ مطار كوالالمبور الدولي دولة رئيس الوزراء الماليزي محمد نجيب عبدالرزاق ومعالي وزير الدفاع الماليزي هشام الدين حسين وعدد من المسؤولين الماليزيين.
كما كان في استقبال الملك المفدى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى ماليزيا فهد بن عبدالله الرشيد وأعضاء السفارة السعودية في كوالالمبور.
إثر ذلك توجه خادم الحرمين الشريفين في موكب رسمي إلى مقر البرلمان الماليزي.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>