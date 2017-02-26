 جلسة مباحثات أسترالية إندونيسية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 29 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 26 فبراير 2017 ميلاديا

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جلسة مباحثات أسترالية إندونيسية

جلسة مباحثات أسترالية إندونيسية
المناطق _واس

عقد رئيس الوزراء الاسترالي مالكولم تيرنبول والرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو جلسة مباحثات رسمية في مدينة سيدني الأسترالية، بحث خلالها الجانبان العلاقات الثنائية وسبل دعمها في جميع المجالات إضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأوضح تيرنبول في بيان صادر عن مكتبه اليوم أن المباحثات شملت ملفات التجارة والدفاع ومكافحة الإرهاب، مبيناً أن الجانبين اتفقا على استئناف العلاقات العسكرية بينهما.
بدورها أعلنت وزيرة الخارجية الاسترالية جولي بيشوب في بيان أن أستراليا ستفتتح قنصلية عامة جديدة في مدينة سورابايا الإندونيسية.

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