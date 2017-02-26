جلسة مباحثات أسترالية إندونيسية

عقد رئيس الوزراء الاسترالي مالكولم تيرنبول والرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو جلسة مباحثات رسمية في مدينة سيدني الأسترالية، بحث خلالها الجانبان العلاقات الثنائية وسبل دعمها في جميع المجالات إضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأوضح تيرنبول في بيان صادر عن مكتبه اليوم أن المباحثات شملت ملفات التجارة والدفاع ومكافحة الإرهاب، مبيناً أن الجانبين اتفقا على استئناف العلاقات العسكرية بينهما.

بدورها أعلنت وزيرة الخارجية الاسترالية جولي بيشوب في بيان أن أستراليا ستفتتح قنصلية عامة جديدة في مدينة سورابايا الإندونيسية.