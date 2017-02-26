 رئيس وزراء ماليزيا : زيارة خادم الحرمين الشريفين لماليزيا تعزز العلاقة الثنائية بين البلدين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 29 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 26 فبراير 2017 ميلاديا

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رئيس وزراء ماليزيا : زيارة خادم الحرمين الشريفين لماليزيا تعزز العلاقة الثنائية بين البلدين

رئيس وزراء ماليزيا : زيارة خادم الحرمين الشريفين لماليزيا تعزز العلاقة الثنائية بين البلدين
المناطق_واس

وصف رئيس وزراء ماليزيا محمد نجيب عبد الرزاق، الزيارة الرسمية التي يقوم بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه لله ـ إلى ماليزيا بالزيارة المهمة التي من شأنها تعزيز العلاقة الأخوية الماليزية والسعودية التي توثقت مبنية على أساس الثقة والاحترام المتبادل، قائلا: إنها ستكون مثالا للعالم الإسلامي وللدول الأخرى في العالم .
وقال في تصريح نقلته وكالة الأنباء الوطنية الماليزية :” نحن فخورون بهذه العلاقة، لأن ماليزيا والمملكة العربية السعودية تتعاونان بشكل وثيق في الحفاظ على الوئام وتوفير القيادة للأمة الإسلامية” .
وأضاف “إن هذه الزيارة التي تأتي تلبية لدعوة من ملك ماليزيا السلطان محمد الخامس من شأنها تعزيز التعاون بين ماليزيا والمملكة في محاربة الإرهاب المبني على الإيمان القوي في التسامح والاعتدال والأمن الشمولي للإسلام “.

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