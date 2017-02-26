رحالة كنوز المملكة يزورون قرية ذي عين التراثية

استقبل مدير عام هيئة السياحة والتراث الوطني بمنطقة الباحة الاستاذ زاهر بن محمد الشهري رحالة كنوز المملكة في نسختها الثانية والتي تضم ناشطين في شبكات التواصل الاجتماعي من ثلاث دول خليجية متخصصين بالسياحة والسفر وقام الرحالة بزيارة عدد من المواقع السياحية بالمنطقة كما قاموا بزيارة قرية ذي عين التراثية يرافقهم مدير السياحة حيث اطلعهم على مراحل ترميم القرية وذلك بدعم من هيئة السياحة وكان في استقبالهم مدير القرية الاستاذ يحي عارف وتجول الرحالة في ارجاء القرية وقد بدأت الجولة من محافظة جدة بتجاه جنوب المملكة حيث تشمل الجولة كلا من الباحة والنماص وأبها وجازان وقال الرحالة مشعل بن ماجد ان الجولة تهدف الى التعريف بالمقومات السياحية في مناطق المملكة من خلال الاعلام الاجتماعي عبر شبكاته الاشهر تويتر و انستقرام وسناب شات حيث تحظى هذه الشبكات بمتابعة كبيره من السياح والمواطنين في دول مجلس التعاون الخليجي فيما قال الرحالة والخبير السياحي الكويتي محمد الميموني المشرف العام على حسابات جولة حول العالم اكبر حساب متخصص بالسياحة بالشبكات الاجتماعية ان رحلة كنوز المملكة جاءت من واجبنا تجاه السعودية وحبنا لها لتسليط الضوء على المقومات السياحية في مناطق المملكة التي ربما يجهلها السياح حيث نهدف من خلال نقلنا المباشر للاماكن السياحية الى تحفيز السياح لزيارة المواقع والمناطق السياحية .

فيما انضم الرحالة الامارتي ناصر الصيعري والسعودي خالد الشهري مشرف بوابة النماص لجولة كنوز المملكة ٢ والتي بدات اليوم بجولة الى منطقة الباحة وكانت رحلة كنوز_المملكة قد بدات من الرياض حتى المدينة المنورة مرور بعدد من المدن وقطعت اكثر من ٣٢٠٠ كم