 الملك سلمان ينيب ولي العهد في إدارة شؤون الدولة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 29 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 26 فبراير 2017 ميلاديا

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الملك سلمان ينيب ولي العهد في إدارة شؤون الدولة

الملك سلمان ينيب ولي العهد في إدارة شؤون الدولة
المناطق_واس

صدر اليوم أمر ملكي فيما يلي نصه :

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم أ / 128

التاريخ 28 / 5 / 1438هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة ( السادسة والستين ) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ .

ونظراً لعزمنا – بمشيئة الله – على السفر خارج المملكة هذا اليوم السبت الثامن والعشرين من شهر جمادى الأولى عام 1438هـ حسب تقويم أم القرى ، الموافق 25 من شهر فبراير عام 2017م ، فقد أنبنا بموجب أمرنا هذا صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد في إدارة شؤون الدولة ، ورعاية مصالح الشعب خلال فترة غيابنا عن المملكة .

والله ولي التوفيق.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

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