 مؤسسة النقد تلزم شركات التأمين بتقديم وثائق المركبات والسفر دون تمييز | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 29 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 26 فبراير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

الأحصاء: ارتفاع طفيف في أسعار الجملة بالمملكة في يناير سماء غائمة جزئياً على شرق ووسط المملكة الملك سلمان ينيب ولي العهد في إدارة شؤون الدولة وزير «التجارة»: المملكة تقترب من تصنيع الأسلحة وتوطين الصناعات العسكرية مؤسسة النقد تلزم شركات التأمين بتقديم وثائق المركبات والسفر دون تمييز أخصائيون: 12% من الأطفال يعانون من الشخير ..و23% يعانون من الربو بالوثائق “المعارضة السورية” تثبت تنسيق النظام الإجرامي مع داعش أمطار الخير على منطقة جازان رحالة كنوز المملكة يزورون قرية ذي عين التراثية رئيس وزراء ماليزيا : زيارة خادم الحرمين الشريفين لماليزيا تعزز العلاقة الثنائية بين البلدين “جينات غازية غريبة” تتسبب في إعدام 57 قردا باليابان تحذيرات من تقلبات جوية وأمطار على المنطقة الجنوبية ..

مؤسسة النقد تلزم شركات التأمين بتقديم وثائق المركبات والسفر دون تمييز

مؤسسة النقد تلزم شركات التأمين بتقديم وثائق المركبات والسفر دون تمييز
المناطق_متابعات

قالت مؤسسة النقد العربي السعودي إن على شركات التأمين الحاصلة على موافقة المؤسسة تقديم منتج التأمين الإلزامي على المركبات، تقديم عروض أسعار عادلة مبنية على قواعد الاكتتاب والأسس الفنية لجميع من يتقدم إليها طالباً هذه التغطية التأمينية طالما أن السائق يحمل رخصة سياقة سارية المفعول صادرة من الإدارة العامة للمرور.

وأضافت المؤسسة في بيان لها اليوم أنه في حال إذا ما قررت الشركة عدم تقديم عرض سعر لأحد طالبي هذه التغطية التأمينية، فإنه يتعين عليها تزويد مقدم الطلب بخطاب يشرح بوضوح مبررات وأسباب رفض تقديمها ويجب ألا يكون الرفض بسبب أي قيود لها علاقة بكبر أو صغر سن السائق.

وأكدت مؤسسة النقد، أن على شركات التأمين الحاصلة على موافقة من المؤسسة على تقديم منتج تأمين السفر، تقديم عروض أسعار عادلة مبنية على قواعد الاكتتاب والأسس الفنية لجميع من يتقدم إليها طالباً هذه التغطية التأمينية، مشيرة إلى أنه في حال إذا ما قررت الشركة عدم تقديم التغطية التأمينية، فإنه يتعين عليها تزويد مقدم الطلب بخطاب يتضمن مبررات وأسباب رفض تقديم التغطية التأمينية بشكل مفصل وواضح وألا يكون سبب الرفض كبر سن طالب التغطية.

وأوضحت أنها ستتخذ الإجراءات لضمان حصول طالبي التغطيات التأمينية على الخدمات المطلوبة بأسعار عادلة، استناداً إلى المادة الـ56 من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التي نصت على أنه “يجب أن يكون لدى الشركة أسباب مقنعة لعدم قبول التأمين أو إلغائه أو عدم تجديده، ولا يعد قرار الشركات الأخرى وحده سبباً مقنعاً لذلك، كما يجب على الشركة التصرف مع عملائها بطريقة عادلة وعدم التمييز بينهم”.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>