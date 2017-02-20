 سماء غائمة جزئياً على شرق ووسط المملكة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 29 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 26 فبراير 2017 ميلاديا

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سماء غائمة جزئياً على شرق ووسط المملكة

سماء غائمة جزئياً على شرق ووسط المملكة
المناطق_الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاطاً للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق جنوب الرياض، والشرقية، ونجران والأجزاء الشرقية من مرتفعات عسير والباحة تمتد إلى منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة, وسماء غائمة إلى غائمة جزئياً على شرق ووسط المملكة يتوقع أن تهطل منها أمطار متفرقة على الأجزاء الجنوبية منها, في حين تكون السحب الرعدية الممطرة على المرتفعات الجنوبية الغربية تمتد إلى المرتفعات الشرقية من منطقة مكة المكرمة.

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