الحج في التجربة الماليزية…توعية متكاملة بأركان الحج… ودعوات لنقل الخبرات

تُعد التجربة الماليزية في تنظيم حجاجها في مواسم الحج رائدة بين الدول الإسلامية، حيث تأتي ماليزيا في مقدمة الدول التي يُشهد لها في تنظيم وإدارة حملات الحج لمواطنيها من تنسيق وترتيب وإهتمام، فيأتي الحجاج الماليزيون من بلادهم في كل سنة لأداء فريضة الحج وقد سبق توعيتهم وتدريبهم من خلال مؤسسة “تابونج حاجي” والتي تتولى إدارة تنظيم مواسم الحج في كل عام.

للحج أولويته الخاصة لدى الإدارة الماليزية، استناداً إلى مناسكه الكثيرة والتي يصعب على البعض أدائها وتذكر ضوابطها، فكانت ماليزيا السباقة في تدريب الحجاج على أداء المناسك قبل سفرهم للأرضي المقدسة، فيما اهتم آخرون بالجانب المالي لإعانة الراغبين في الحج على الوصول إلى غايتهم.

بداية “تابونج حاجي”

في إطار رغبة الماليزيين المستمرة في الحج تهتم مؤسسة “تابونج حاجي” الماليزية بإدارة حسابات توفيرية تتبع تعاليم الشريعة الإسلامية لمساعدة الماليزيين في استكمال الفرائض الخمس، حيث بدأت “تابونج حاجي” فكرة إنشاء هذه المؤسسة في عام 1959، وبدأ العمل بها في عام 1963، لتوفر عدد من الخدمات والاستثمارات المتعلقة بالحج ليبلغ إجمالي الموارد المالية للمؤسسة 41 مليار رنجيت ماليزي ويجعلها ذلك أكبر مؤسسة ماليزية لإدارة الاعتمادات المالية بطريقة إسلامية، ولتصبح على بعد ذلك مثالاً يحتذى به في دول العالم الإسلامية بعد أن عكفت على توفير خدمات ممتازة ومرضية للحجاج الماليزيين علي مدار أكثر من 50 عاماً.

وقد ساعد ذلك على وصول عدد الحجاج الماليزيين كل عام إلى حوالي 30 ألف حاج، وتمتد قائمة انتظار الماليزيين الراغبين في الحج إلى 20 عاماً قادمة، فيما تحاول المؤسسة جاهدةً ضم جميع فئات المجتمع الماليزي، حيث أنه بإمكان الآن الراغب في الحج من الماليزيين دفع المستطاع للمؤسسة التي تستثمر المبلغ حتى يصل إلى قيمة تمكن المودع من الحج.

وفي الوقت نفسه يساعد نظام الكمبيوتر الكُفء بماليزيا على إعلان أسماء من سيتمكنون من أداء المناسك في العام اللاحق بمجرد انتهاء موسم الحج كل عام، ويمكن ذلك الحجاج من التدرب على أداء المناسك خلال عشرة أشهر قبل سفرهم للأراضي المقدسة، في حين أن بعض الدول لا تتمكن من إعلان هذه الأسماء إلا قبل أسبوعين من أداء المناسك.

“الحجاج الماليزيون هم الأكثر انضباطاً والتزاماً بتعاليم وأركان الحج”

استنساخ التجربة الماليزية

تحاول ماليزيا حالياً نقل خبراتها عن طريق تقديم وإدماج برامج مماثلة في دول إسلامية أخرى، وتشمل عملية تدريب الحجاج إرشادهم إلى ما يجب أن يأخذونه مهم وكيفية الوصول إلى أماكن التي يؤدون فيها المناسك بعد وصولهم إلى الأراضي المقدسة وكيفية الطواف حول الكعبة ورمي الجمرات، بالإضافة إلى تزويدهم بالمعلومات اللازمة عن سكنهم في مكة والمدينة المنورة.

محطات في رحلة الحاج الماليزي