مدارس الهيئة الملكية بالجبيل ترشد استهلاك الطاقة بنسبة 34%

كرمت الهيئة الملكية بالجبيل المدارس المتميزة في برامج ترشيد الاستهلاك والنظافة بحضور مدير عام الخدمات المساندة الاستاذ عبدالعزيز بن عبدالله المسند ومدير عام التشغيل والصيانة المهندس سلطان الخريصي في الحفل الذي أقيم يوم الثلاثاء بحضور عدد من المسئولين في التعليم والتشغيل والصيانة.

وفي كلمته في الحفل قال الاستاذ سعيد الهاجري مدير إدارة الخدمات التعليمية بالهيئة الملكية بالجبيل أنه وبتوفيق من الله وبتظافر الجهود وبالتعاون مع الإدارات المعنية حققت المدارس ترشيداً للاستهلاك بنسبة 34% من الاستهلاك المتوقع للعام 2016م وبنسبة 26% من الاستهلاك الفعلي للعام 2015م .

وأوضح أن مدارس الهيئة الملكية بالجبيل حرصت منذ قيامها على تعزيز القيم والممارسات الإيجابية في نفوس أبنائها الطلاب. وأضاف أنه منذ انطلاق برنامج الهيئة الملكية بالجبيل لإدارة الطاقة وكذلك برامج إدارة النظافة عمدت إدارة الخدمات التعليمية عبر مشاريعها التعليمية بالمدارس (مدرستي مسؤوليتي – أنت كذا – جاذب) ومن خلال خطط النشاط بالمدارس إلى تضمين العديد من المبادرات والإجراءات لتعزيز سلوك الترشيد والنظافة لدى الطلاب ليصبح ممارسة ملازمة لهم في حياتهم ونتيجة.

وقال: “لذلك قامت المدارس بالعديد من الفعاليات التي بلغت أكثر من (100) فعالية خلال العام 2016م ، وقد جاءت هذه الفعاليات على مسارين أولها المبادرات مثل (برنامج رشّد – برنامج نقاطي– برنامج أنا واعي – برنامج أنا راقي – مسابقات فنية وثقافية).”

وقال “أقامت مدراس الهيئة الملكية بالجبيل مسابقات للترشيد والنظافة بين الفصول ومعارض ومعسكرات متخصصة في الترشيد والنظافة ونشر التوعية من خلال النشرات واللوحات والرسائل ومنصات التواصل الاجتماعي وتكوين لجان طلابية لحملة الترشيد وإعادة هيكلة البرامج المسائية بالمدارس بحيث تم جمع الأنشطة في أماكن معدودة والتنسيق مع الإدارة المعنية لتعديل أوقات تشغيل أجهزة التكييف وضبط درجة الحرارة في المباني المدرسية.”

يذكر أن المسار الثاني للفعاليات شمل عدد من الإجراءات ومنها: ممارسات دورية ينفذها جميع منسوبي المدارس ومتابعة تشغيل وإغلاق الإضاءات والنوافذ والأبواب والأجهزة الكهربائية في المبنى المدرسي خلال اليوم الدراسي وبعد نهايته وقد حرصت إدارة الخدمات التعليمية على إشراك مدارس البنات و الروضات في تلك الإجراءات وتفعيل البرامج والمبادرات التي تحقق الأهداف المنشودة.

كما ألقى المهندس بدر النخلي مدير إدارة المباني كلمة أوضح فيها الهدف من حملة الترشيد والمراحل التي مرت بها والجهود التي بذلت من الجهات المختصة بالهيئة الملكية بالجبيل والتعاون الكبير في مجال تحقيق الهدف المنشود من تنفيذ الحملة وقد الشكر لكل القائمين على الحمله .

وفي ختام الحفل تم توزيع الشهادات والجوائز على المدارس الفائزة حيث تم اختيار خمس فائزين من مدارس البنين وخمس من مدارس البنات بمدينة الجبيل الصناعية.