انطلاق الندوة السنوية للمستجدات في طب الاطفال في دورتها الـ 11 بجامعي عبد الرحمن بن فيصل الاربعاء

ينظم قسم الاطفال بمستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر التابع لجامعة الامام عبد الرحمن بن فيصل يوم الاربعاء المقبل الندوة السنوية ” المستجدات في طب الأطفال الحادي عشر” في القاعة الرئيسية بالمجمع السكني رقم 1 التابع للمستشفى ولمدة يومين وذلك برعاية معالي مدير الجامعة المشرف العام على المستشفى الجامعي الدكتور عبد الله الربيش وبحضور ومشاركة متخصصين من مستشفيات المملكة وخارجها .

من جانبه ذكر رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر الدكتور عبدالله البرعي ان هذا المؤتمر يعد امتدادا لسلسلة من المؤتمرات التي ينظمها قسم طب الاطفال خلال الاعوام الماضية ويحمل المؤتمر هذا العام في طياته العديد من الورش و المحاور العلمية التي تناقش اخر المستجدات في طب الاطفال ، وسيشمل المؤتمر عددا من المحاور مثل عرض شامل و حديث عن اكثر الامراض المزمنة شيوعا عند الأطفال مثل امراض الدم، الربو، السكري، متلازمة داون، والشلل الدماغي و سيشارك في هذه الندوة اكثر من 30 طبيبا من مختلف مناطق المملكة وستجري خلال ايام الندوة عدة ورش عمل متخصصه لأطباء الاطفال وبعض هذه الورش تتم لأول مره على مستوى المنطقة.

واضاف الدكتور البرعي انه تم اعتماد 16 ساعة تعليمية لهذه الندوة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وتعتبر هذه الندوة من اكبر الانشطة الصحية الموجهة للقطاع الصحي في المنطقة الشرقية و بحضور سنوي يتجاوز 1200 شخص من مختلف مناطق المملكة و الدول المجاورة كما يصاحب الندوة معرض للشركات الطبية لعرض احدث المستجدات والتقنيات في المجال الطبي كما يوجد ممثلين للجمعيات الصحية والتي تسهم في رعاية وتثقيف المرضى في المملكة كما سيكرم القسم المتميزين في مجالاتهم و من لهم اسهامات جليلة في المجال الصحي مثل قسم طوارئ الأطفال بمستشفى الملك فهد الجامعي و تكريم لطبيب العام في قسم طب الأطفال و تكريم لأفضل طبيب نشط في مجال البحث العلمي و للمرة الأولى سيتم نقل هذه الندوة عن طريق شبكة الانترنت للعديد من المستشفيات في انحاء المملكة