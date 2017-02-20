STC راعي بلاتيني لاحتفالات أبها عاصمة للسياحة العربية

تشارك شركة الاتصالات السعودية STC بمناسبة احتفالات مدينة أبها باختيارها عاصمة للسياحة العربية 2017 م كراعٍ بلاتيني للمناسبة.

يأتي ذلك بعد الاتفاق على كافة تفاصيل الرعاية خلال اجتماع مدير الشركة بمنطقة عسير المهندس محمد المقصودي بنائب رئيس اللجنة التنفيذية للمناسبة مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أمين عام مجلس التنمية السياحية بالمنطقة المهندس محمد العمرة، بحضور رئيس لجنة التسويق والبرامج بالمناسبة مشبب القحطاني وعدد من مسؤولي الشركة.

وتعد رعاية الاتصالات السعودية انطلاقًا من مسؤوليتها في دعم المناسبة الكبيرة ذات البعد الوطني، و كتأكيد لحضورها البارز والفعاّل في المناسبات والفعاليات في كل المناطق.

كما تشارك STC بجناح بالمهرجان تقدم من خلاله مختلف خدماتها، وتعرف في الوقت نفسه بالعروض التسويقية والخدمات الجديدة والباقات التي تقدمها، إلى جانب تقديمها هدايا تسويقية متنوعة للزوار.