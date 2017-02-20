سمو أمير جازان يرأس جلسة مجلس المنطقة

ترأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان رئيس مجلس المنطقة اليوم، الجلسة الافتتاحية لجلسات مجلس المنطقة في دورة انعقاده الأولى للعام المالي 1438/ 1439هـ، بحضور معالي مدير جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني ووكيل إمارة منطقة جازان الدكتور سعد بن مقرن المقرن وذلك بقاعة الاجتماعات الرئيسة بالإمارة.

وبين وكيل إمارة منطقة جازان للشؤون التنموية أمين مجلس المنطقة أحمد بن عبدالله زعلة، أن سمو أمير المنطقة استهل الجلسة بكلمة توجيهية رحب فيها بأعضاء المجلس الجدد بمناسبة صدور الثقة الملكية الكريمة بتعيينهم أعضاء بالمجلس مهنئاً الجميع بهذه المناسبة راجياً لهم ولزملائهم أعضاء المجلس التوفيق والسداد لتحقيق كل ما يعود على المنطقة بالخير والفائدة.

وقال سموه :” ونحن نستهل جلسة اليوم فأننا نستهل عاماً جديداً من مسيرة المجلس التي يتجدد معها الإنجاز والعطاء بفضل الله تعالى ثم برؤية قادة هذه البلاد وتكاتف شعبها الوفي لنسأل المولى عز وجل أن يبارك في الجهود , ويجعلها خالصة لوجهه تعالى”.

وبين سمو أمير منطقة جازان أن هذه الفترة من فترات انعقاد مجلس المنطقة تأتي متزامنة مع رؤية المملكة “2030” التي تعتمد على ثلاثة محاور تشمل ” المجتمع الحيوي , الاقتصاد المزدهر والوطن الطموح” إدراكاً لأهمية هذه الفترة والمسؤولية الجسيمة الملقاة على عاتق المجلس للإٍسهام في تحقيق هذه الرؤية , موجهاً سموه بإضافة لجنة بمجلس المنطقة تحت مسمى ” لجنة تحقيق الرؤية وبرنامج التحول الوطني” لمتابعة الجهات التنفيذية والأجهزة الحكومية بالمنطقة في الخطط المستقبلية وتطوير وتنفيذ البرامج والمشاريع والمبادرات, وتنسيق الجهود والتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى في سبيل تحقيق النتائج المرجوة ، و دراسة الإشكالات والتحديات التي تعيق تحقيق الأهداف وإنجاز المبادرات.

وأكد سمو الأمير محمد بن ناصر ثقته التامة بجميع أعضاء مجلس المنطقة ورؤساء اللجان بالمجلس وبما يمتلكونه من الخبرات العملية والعلمية بأنهم قادرون بإذن الله تعالى على تحقيق تطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين و سمو ولي ولي العهد ـ حفظهم الله ـ للنهوض بمستوى الخدمات والتنمية في هذا الجزء الغالي من وطننا العزيز بما يحقق رؤية المملكة “2030”, سائلاً الله تعالى أن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها وولاة أمرها.

وأشار وكيل أمارة منطقة جازان للتنمية أمين عام المجلس ، أن المجلس استعرض عقب ذلك الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال , ومنها مناقشة المقترحات المقدمة من أمانة المجلس بشأن تشكيل لجان المجلس ومسمياتها ومهامها، ومبادرات الجهات الحكومية المشاركة في برنامج التحول الوطني الممثلة في مجلس المنطقة, وما خصص لها من اعتمادات في ميزانية العا المالي الحالي , وتقديم تصور كامل عن برنامج عمل تلك اللجان خلال المرحلة القادمة.

واختتم زعلة تصريحه مفيداً أن المجلس سيواصل عقد جلساته على مدار الأسبوع الحالي لبحث مختلف الموضوعات .