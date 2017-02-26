المملكة تقترب من تصنيع الأسلحة والصناعات العسكرية

كشف وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي في حديث، اقتراب السعودية من تصنيع الأسلحة وتوطين الصناعات العسكرية بعد إعلانه عن وجود توجهات نحو ذلك، في إطار تنمية الصناعات والخدمات والمحتوى الوطني خلال الفترة القادمة.

وتطرق في حديثه إلى أن المملكة لم تنشئ سابقا صناعات فعلية أو ثانوية أو تكميلية في هذا المجال.

وقال خلال لقاء برجال وسيدات الأعمال في غرفة تجارة وصناعة جدة: “كان بالإمكان سابقا توفير هذه الصناعات مع مرور الوقت، لكن توجه المملكة في المستقبل يركز على بناء هذا المحور”.

وأشار وفقا لـ”عكاظ” إلى وجود إستراتيجية لتوطين الصناعات العسكرية، تتضمن دعم كافة الصناعات والخدمات التي يمكن تنفيذها محليا، وذلك في إطار تنمية الصادرات غير النفطية.

وحول الخطوات التي اتخذتها الوزارة لتعزيز التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، قال الوزير القصبي: “توجد 38 جهة مشاركة وصدر ما يقارب 256 توصية في هذا الصدد، إضافة إلى إنشاء 25 لجنة وفريق عمل، وعقد 58 لقاء مع الوزراء والسفراء، إلى جانب 132 لقاء مع رجال الأعمال”.