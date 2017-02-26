إيران تعد ملفاً جديدا لابتزاز الإمارات والمطالبة بجزيرتي “أريانا وزركوه”

زعم عضو لجنة الأمن والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني “مسعود جودرزى”، أن الجزيرتين الإماراتيتين “آريانا” و”زركوه” أنها تابعتان لإيران، مشيرًا إلى أن وزارة الخارجية الإيرانية تعد الوثائق اللازمة للمطالبة بهما أمام المجتمع الدولي.

وقال النائب الإيراني في مقابلة مع موقع “ميزان” التابع للبرلمان الإيراني، هناك وثائق لا تقبل التشكيك تثبت ملكية بلاده لهاتين الجزيرتين، وإن إيران سوف تدافع عن حقها وفقا لزعمه.

وزعم الموقع الإيراني في تقريره أن الجزيرتين محتلتان من قبل الإمارات نتيجة الضعف الذي دب في العصور “القاجارية والبهلوية” الإيرانية.

وتتبع جزيرتي “آريانا” و”زركوه”، لدولة الإمارات وفقا للوثائق والخرائط الدولية، لكن إيران دأبت خلال الفترة الأخيرة على الإعلان عن تبعيتهما لها دون سند أو قانون.

وحول هذه التصريحات الإيرانية قال مراقبون أنها لا تعدو كونها محاولة للتغطية على احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث “طنب الكبرى والصغرى وأبو موسى” التي تحتلها إيران منذ العام “1971”.

وأضاف المراقبون أن “هذه المزاعم أسلوب إيراني معروف لخلط الأوراق، وخلق وقائع جديدة وصولا للتهرب من الاستحقاقات المترتبة على احتلالها للجزر الإماراتية الثلاث”.